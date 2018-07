Dólar subió a nivel local, a pesar de caída global

El dólar interbancario se negoció ayer en promedio en $ 31,495 con un incremento de 0,38% respecto a la sesión del jueves.

Con leves oscilaciones en una dirección y otra, finalmente la divisa registró un aumento semanal "punta a punta" de 0,09%, configurando la segunda semana consecutiva de cierre al alza. Como consecuencia de ello acumula un incremento de 0,09% en lo que va de julio y de 9,49% en lo que va del año.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense subió cinco centésimos tanto a la compra como a la venta al cerrar en $ 30,77 y en $ 32,17 respectivamente.

La operativa fue reducida a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ya que se realizaron en total 20 transacciones por un monto de US$ 7,13 millones y esta cifra asciende a US$ 61,79 millones si consideramos la totalidad de la semana. Se trató de la menor operativa semanal desde la que finalizó el 21 de julio de 2017, instancia en la que hubo apenas tres sesio- nes de operativa que totalizaron un monto de US$ 34,01 millones.

Durante la jornada, la moneda estadounidense osciló entre $ 31,45 y $ 31,50, para cerrar en $ 31,47.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, luego de dos sesiones consecutivas al alza, el dólar se negoció en caída (-1,67%) al finalizar en 3,8687 reales.

En Argentina la divisa tomó la misma dirección en tanto cerró en 27,90 pesos argentinos con un descenso de 0,53%.

A nivel global, el billete verde se debilitó y tocó ayer un mínimo en tres semanas.

En efecto, el índice dólar que mide el comportamiento de la divisa estadounidense frente a una canasta de seis importantes monedas retrocedió un 0,5% a 94,019.

Esto se explica principalmente por dos razones.

En primer lugar, parte de este descenso es consecuencia de la entrada en vigencia ayer, de aranceles a las importaciones entre Estados Unidos y China.

Por otra parte, ayer fueron dados a conocer datos de empleo que parecen poner en duda la expectativa de que la Reserva Federal efectivamente realice cuatro subas de tasas de interés en el año.