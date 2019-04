El dólar subió 1,2% en la semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario subió 0,52% este viernes y cotizó en promedio a $ 34,654. Este es un nuevo máximo desde que el 1° de marzo de 1993 empezó a circular el peso como moneda. Más allá de que la cotización del billete verde alcanzó otro máximo histórico, se trata de un hecho anecdótico ya que económicamente no implica nada por el largo período transcurrido.

En la semana, “punta a punta” (es decir al comparar el cierre del último día operado en la semana previa con el de este viernes) el dólar aumentó 1,19%.

La moneda estadounidense acumula un incremento de 3,49% en lo que va de abril. En lo que va del año, la suba es de 6,99%.

Durante la jornada, la divisa a nivel interbancario se movió entre $ 34,58 y $ 34,78 para cerrar en $ 34,77.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 12 centésimos a la compra y a la venta, situándose en $ 34,07 y en $ 35,47, respectivamente.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 76 transacciones para negociar US$ 28,11 millones. Durante la semana se negociaron US$ 142,9 millones. El día de mayor operativa fue el jueves, por un total de US$ 50,62 millones.

En la semana el Banco Central (BCU) se mantuvo sin intervenir en el mercado, al igual que en las sesiones previas del mes de abril. En lo que va del año la autoridad monetaria ha comprado US$ 500,8 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense finalizó en 3,94 reales con una caída de 0,94% frente al jueves. Con respecto al cierre del año pasado, aumenta 1,54%.

En Argentina el dólar subió 2,38% y cerró en 45,97 pesos argentinos. En lo que va del año acumula un incremento de 21,94%. Particularmente, en esta semana de turbulencias (ver nota aparte) la suba del dólar fue de 8%.

A nivel global, la divisa estadounidense bajó frente a una canasta de importantes monedas, cortando una racha de tres días seguidos de ganancias.

(Con información de Reuters).