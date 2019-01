El dólar subió un 0,5% en la semana y cortó racha a la baja

Por quinta jornada consecutiva el dólar interbancario se negoció al alza, ayer con un incremento de 0,09% al cotizar en promedio en $ 32,281. De este modo se trata de la mayor racha al alza desde el 5 de septiembre, instancia en la que el dólar finalizó con siete sesiones consecutivas en aumento.

En la variación semanal "punta a punta" la divisa estadounidense registró un aumento de 0,51% y cortó de este modo una racha de 10 semanas consecutivas en que la divisa no aumentaba (nueve semanas en caída y una en la que permaneció estable).

Este resultado fue en parte como consecuencia de la intervención que el Banco Central (BCU) realizó en el mercado durante las tres primeras sesiones de la semana. En ese período el BCU adquirió US$ 50,3 millones, un 41,6% del total operado durante la semana.

De este modo el billete verde registra un incremento de 0,31% en lo que va de diciembre y de 12,23% en lo que va del año.

La divisa estadounidense osciló ayer entre $ 32,27 y $ 32,3, para cerrar en el menor precio alcanzado.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense subió apenas un centésimo tanto a la compra como a la venta al cerrar en $ 31,57 y en $ 32,97 respectivamente.

Se realizaron a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) un total de 47 transacciones por un monto de US$ 21,62 millones y si consideramos la totalidad de la semana esta cifra asciende a US$ 121,02 millones, monto significativamente superior a los US$ 65,05 millones de la semana previa.

Al igual que en el mercado local, el dólar estadounidense se fortaleció a nivel regional. En particular, en Brasil —principal mercado de referencia en materia cambiaria—, el dólar subió un 0,63% al finalizar en 3,9046 reales y registró un aumento semanal de 0,37%.

Por su parte en Argentina presentó una variación de mayor magnitud al cerrar ayer en 38,17 pesos argentinos con un aumento de 0,9%. En la semana registró un aumento "punta a punta" de 2,06%.

El índice dólar, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una canasta de seis importantes divisas, alcanzó su mayor nivel desde mayo del año pasado, en 97,711.

El atractivo del dólar aumentó tras positivos datos de ventas minoristas y de producción industrial de noviembre en Estados Unidos y finalmente el índice avanzó un 0,39% a 97,447.

El euro, moneda que integra el índice cayó ayer un 0,43% a 1,1345 dólares.