El dólar subió 0,9% en la semana en Uruguay, menos que en Brasil y Argentina

El dólar interbancario quedó prácticamente estable ayer al cotizar en promedio a $ 36,776 (apenas 0,03% más que el jueves). En la semana, “punta a punta” (es decir, al comparar la cotización de ayer con la del viernes previo), el billete verde subió 0,89%.

En lo que va del mes el dólar acumula un alza de 0,37% y en el año lleva un aumento de 13,54%.



A nivel interbancario, la divisa estadounidense cotizó ayer entre $ 36,73 y $ 36,81 para cerrar en $ 36,74.



Mediante las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron en la jornada 39 transacciones por un monto de US$ 21 millones. En la semana fueron 199 transacciones por un total de US$ 101,1 millones.



Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ayer un centésimo y cerró a $ 36 a la compra y $ 37,50 a la venta. En la semana, “punta a punta”, subió cinco centésimos.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense se incrementó 0,71% ayer y cerró en 4,17 reales. En la semana la variación del dólar en Brasil fue al alza en 2,64%. En tanto, acumula en el mes una suba de 0,73% y en el año de 7,56%.



En el mismo sentido, en Argentina, el billete verde subió ayer por sexta jornada consecutiva (esta vez 0,18%), al cerrar en el mercado oficial a 56,67 pesos argentinos. En la semana el dólar en Argentina acumuló un incremento de 1%.



En el mes el billete verde lleva una caída de 4,77% (desde que se instaló el cepo cambiario en este país), aunque en el año acumula un aumento de 50,32%.



A nivel global, el dólar subió ayer contra una canasta de monedas para cerrar en alza por primera vez en tres semanas, impulsado por las esperanzas de progreso en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China y la expectativa de que la Reserva Federal no siga recortando las tasas de forma agresiva.



La Reserva Federal cumplió el miércoles con una muy esperada rebaja de tasas de interés que apunta a prolongar una década de expansión económica de Estados Unidos, pero ofreció pocas señales sobre si se producirá un nuevo recorte del costo del crédito.



El índice dólar, que compara al billete verde con seis monedas relevantes repuntó un 0,24% ayer a 98,51 para cerrar la semana con un avance de un 0,25% y así romper una racha de dos semanas de pérdidas.



[CON INFORMACIÓN DE REUTERS]