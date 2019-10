El dólar subió menos en septiembre, pero se acerca a los $ 37

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario promedio cotizó ayer en $ 36,939 y acumuló en septiembre un incremento “punta a punta” -el cierre de ayer contra el valor final de agosto- de 0,81%. La cotización de la pasada jornada es un nuevo máximo histórico desde que en marzo de 1993 empezó a circular el peso uruguayo como moneda, aunque se trate de un hecho anecdótico ya que económicamente no implica nada por el largo período transcurrido.

Durante el mes hubo 21 sesiones y la divisa bajó nueve días, finalizando al alza en los 12 restantes. El viernes 6 alcanzó el menor valor mensual al cerrar en $ 36,429.



Sumado los datos de septiembre, el dólar alcanzó un aumento de 14,04% en el año.



Si se toma el precio promedio de cada día, el “billete verde” subió en el mes 2,04%, y su valor medio fue $ 36,684.



Asimismo, el promedio mensual del dólar pizarra a la compra fue $ 35,943 y a la venta $ 37,4433, con una variación “punta a punta” en el mes de 0,89% y 0,86% respectivamente, una suba para ambas cotizaciones de 32 centésimos.

Cotización del dólar "punta a punta" de setiembre. Foto: El País

En todo el mes no hubo intervenciones en el mercado del Banco Central (BCU), luego que en agosto haya vendido US$ 395,9 millones para contener la suba de la divisa.



Durante septiembre se realizaron a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) un total de 961 transacciones por US$ 500,9 millones. El día de mayor operativa fue el 9 de setiembre cuando se transaron US$ 37,8 millones.



Por su parte, el valor de cierre de ayer del dólar mostró una suba de 0,24% respecto al viernes. El día de mayor suba en septiembre fue el lunes 16 (0,529%) y la baja más significativa fue el viernes 6 (-0,445%).

Al público en las pizarras del Banco República (BROU), ayer la moneda estadounidense subió 12 centésimos respecto al viernes y finalizó en $ 36,22 a la compra y $ 37,72 a la venta. Se realizaron en total 54 transacciones por US$ 25,9 millones.



Durante la sesión, la moneda estadounidense osciló entre un valor mínimo de $ 36,85 y un máximo de $ 37 para cerrar finalmente en $ 36,97.



Mientras tanto en Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió 0,14% al finalizar en 4,1644 reales. En septiembre acumuló un aumento de 0,63% y en el año de 7,45%.



Al tiempo que en Argentina subió 0,47% respecto al día anterior y cerró en el mercado oficial en 57,59 pesos argentinos. En septiembre -cuando comenzaron las nuevas restricciones cambiarias- el dólar cayó 3,23% en el país vecino y en el 2019 la suba es de 52,76%.



Competitividad.

La competitividad externa de productos uruguayos medidos en dólares cayó 3,71% en agosto, luego de cinco aumentos consecutivos en los meses previos, según los datos publicados ayer por el BCU. A nivel interanual, el índice mejoró 3,53%, la tercera suba consecutiva.



La caída de la competitividad, que conlleva una suba en los precios de los bienes uruguayos medidos en dólares frente a la situación de sus principales socios comerciales, se explica por la evolución negativa respecto a Argentina y Brasil (-8,64%) -tras cuatro meses con variación positiva-. Respecto a los socios extrarregionales, hay una ganancia de competitividad (0,81%) a diferencia del mes previo.