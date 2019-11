Dólar tuvo ayer su mayor baja en tres meses; en noviembre “punta a punta” subió 1,1%

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En noviembre el dólar en Uruguay registró un aumento “punta a punta” en la cotización de 1,13% aunque terminó el mes con el mayor descenso en tres meses -desde el 22 de agosto-. Es que ayer la divisa a nivel interbancario se negoció en promedio a $ 37,84 con una caída de 0,45% en comparación a la jornada anterior.

Según fuentes del mercado cambiario consultadas por El País, ayer la operativa fue escasa y estuvo marcada por la falta de liquidez debido a que los actores institucionales (como los bancos y las AFAP) al cierre de mes deben mantener sus encajes en el Banco Central (BCU) y hubo quienes vendieron dólares para hacerse de pesos.



“No se está validando la venta de dólares en estos niveles. Entiendo que es algo puntual, a medida que haya vencimiento de letras o mejore la liquidez, la demanda por dólares debería retornar”, aseguró una fuente.



En el inicio de la semana el billete verde mostró un fortalecimiento -obligando al BCU a intervenir-, lo que el mercado espera que se repita en los próximos días.

En efecto, el martes registró un alza de 0,26% y el día siguiente aumentó 0,24%, acompañando la autoridad monetaria esto con ventas de US$ 29,3 millones y US$ 29 millones respectivamente, para contener al tipo de cambio. Fueron los únicos días en la semana en que intervino el BCU, sumando ventas por US$ 58,3 millones.



Esta semana la variación “punta a punta” de la divisa respecto al cierre de la semana anterior fue de 0,19%.

Cotización del dólar "punta a punta" de noviembre. Foto: El País

Mientras que en el mes el Central actuó en el mercado en nueve sesiones, acumulando ventas por US$ 212,2 millones. En lo que va del año las ventas suman US$ 1.500 millones y las compras -en algunos momentos intervino para evitar una baja brusca de la divisa- llegan a US$ 524 millones, por lo que el saldo muestra una caída en las reservas netas del BCU de US$ 976 millones.



Tomando los datos diarios del dólar durante noviembre, el valor mínimo alcanzado por la divisa fue $ 37,28 el día 4 y el máximo ocurrió el jueves 28 cuando registró un precio promedio de cierre de $ 38,01.



El día de mayor suba en el mes fue el 6 de noviembre, cuando cotizo a $ 37,456 con una variación diaria de 0,32%.

De las 21 sesiones de operativa, hubo cinco días en los que el dólar cayó, y 15 en los que finalizó al alza, mientras que el 19 de noviembre se mantuvo estable. Con lo ocurrido en noviembre, el dólar promedio en el acumulado del año presentó una suba de 16,83%.



Al igual que en los meses previos, el valor medio del dólar interbancario subió, esta vez un 0,91% respecto al valor promedio registrado en octubre, situándose en $37,639. Esta es la cuarta suba consecutiva del valor promedio de la divisa.

Banco Central del Uruguay. Foto: Fernando Ponzetto.

Asimismo, el promedio mensual del dólar pizarra a la compra fue de $ 36,8862 y a la venta de $ 38,3886. La variación de esta cotización “punta a punta” mensual fue de 0,95% a la compra y de 0,92% a la venta, lo que implica un incremento para ambas cotizaciones de 35 centésimos.



En el acumulado de noviembre, se realizaron a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en total 895 transacciones por un monto equivalente a US$ 563,6 millones. La jornada de mayor operativa fue el 12 de noviembre, cuando se transaron US$ 62,1 millones en 89 transacciones.



Mientras que ayer hubo escasa operativa: Bevsa registró 14 transacciones por US$ 5,6 millones. Durante la sesión, el dólar osciló entre un precio mínimo de $ 37,74 y un máximo de $ 38 para cerrar finalmente en el menor valor.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU), en la pasada jornada la moneda estadounidense bajó 20 centésimos respecto al jueves y finalizó en $ 37,05 a la compra y $ 38,55 a la venta.

Región y mundo.

En Brasil -principal mercado de referencia en materia cambiaria-, la moneda estadounidense experimentó ayer una caída de 0,56% al finalizar la sesión en 4,224 reales. Con esto, en noviembre el dólar en el país vecino registró un aumento de 5,49% mientras que en el acumulado del año alcanzó un incremento de 8,99%.



Por su parte, en Argentina el billete verde mostró una suba de 0,15% respecto al cierre anterior, al finalizar en el mercado oficial con un valor de 59,94 pesos argentinos. Así en el acumulado del mes, la divisa en Argentina creció 0,45% y en lo que va del año alcanzó una suba de 58,99%.



A nivel internacional, el dólar cedió sus ganancias el viernes operando con un leve retroceso diario en la comparación contra una canasta de monedas relevantes. Los analistas atribuyeron esto a que continúa la incertidumbre sobre un posible pacto comercial entre Estados Unidos y China, las principales potencias del mundo que mantienen una disputa comercial, lo que genera cautela a los inversores.



El índice dólar compara al billete verde contra una canasta de seis monedas importantes y ayer perdió 0,12%. Aunque más temprano había mostrado un avance y llegó a su mayor nivel desde el 15 de octubre.



En la semana, el índice dólar terminó prácticamente estable, mientras que en noviembre registró un avance de 0,9%, el mejor desempeño mensual desde julio. (Con información de Reuters).