El dólar tuvo ayer la mayor caída diaria desde 2008

El dólar bajó ayer por segunda jornada consecutiva, en este caso con la mayor caída diaria desde el 16 de setiembre del 2008 (cuando había retrocedido 3.45%). La baja de ayer fue de 2,53% y cotizó en promedio a $ 44,636.

En la semana el dólar subió 0,42% “punta a punta” (es decir al comparar la cotización de ayer con la del viernes previo), lo que implicó la menor alza desde la semana del 20 al 24 de enero del 2020 (cuando de hecho había bajado).



Ahora, en lo que va del mes, el incremento de la divisa estadounidense es de 14,01% y en el año de 19,55%.



Ayer el billete verde se movió entre $ 44,40 y $ 45,20, para cerrar en $ 44,50, un 1,87% menos que el cierre del jueves.

El Banco Central (BCU) completó ayer la octava jornada consecutiva interviniendo en el mercado de cambios. Las ventas de ayer para moderar al dólar fueron de apenas US$ 1,5 millones, aunque en la semana colocó US$ 71,1 millones.



Al sumar lo que hizo en los días previos de marzo, el BCU lleva vendidos US$ 175,9 millones (US$ 139,7 millones en el mercado spot y US$ 36,2 millones a futuro).



El presidente del BCU, Diego Labat (asumió en forma definitiva ayer) dijo que “no hay ningún valor de tipo de cambio como objetivo”, que el dólar flota libremente y su precio lo determina la oferta y demanda.

“Este Banco Central lo que ha hecho son intervenciones en el entendido de que en algunos momentos de estos días la volatilidad era tal que ameritaba la intervención, pero no tenemos ningún objetivo”, agregó.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 31 transacciones por US$ 13,6 millones. En la semana fueron 280 negocios por US$ 160,1 millones. El día de mayor operativa fue el lunes cuando se hicieron 82 transacciones por US$ 52,5 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó 95 centésimos a la compra y 75 centésimos a la venta ayer por lo que cerró en $ 43,30 y $ 45,70 respectivamente. En la comparación “punta a punta” (es decir respecto al cierre de la semana anterior), el valor de compra cayó 25 centésimos y el de venta solo 5 centésimos.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar cayó 2,32% y cerró 5,0248 reales. En la semana aumentó 6,09%, en el mes 11,69% y en el año 24,66%.



En Argentina el dólar oficial subió 0,35% y cerró en 63,77 pesos argentinos. En la semana se incrementó 1,28%, en el mes 2,51% y en el año 6,46%.



A nivel global, el índice dólar, que mide a la moneda estadounidense frente a una canasta de seis divisas relevantes, perdió un 0,31% ayer luego de que los seis mayores bancos centrales del mundo anunciaron una acción coordinada para mejorar la liquidez, que luego repuntó desde sus mínimos por la debilidad en las acciones.

El riesgo país en Uruguay, medido a través del índice UBI bajó 2 puntos ayer a 381 puntos básicos. En la semana subió 146 puntos y en lo que va del año 251 enteros.