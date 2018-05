Dólar tuvo mayor alza en 5 años

En una jornada turbulenta en Argentina que se sumó a varios días de presiones al alza de la divisa estadounidense en el mundo, el dólar siguió la tendencia a nivel local y el interbancario cotizó ayer en $ 29,959 en promedio, una suba de 2,07% respecto al lunes —la mayor en casi cinco años, desde el 30 de mayo de 2013—.

Así el billete verde llegó a su nivel más alto desde el 15 de julio de 2016 (cuando cotizó a $ 30,15) acumulando un aumento de 4,77% en cinco jornadas de mayo y de 4,15% en lo que va del año. En relación a la región, en Argentina el dólar aumentó 21,2% en el año y en Brasil 7,68%.

Los analistas consultados por El País señalaron que lo ocurrido en Argentina podría impactar sobre el turismo y el consumo interno en Uruguay.

Sin embargo, el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo anoche que toma lo sucedido en el vecino país "con mucha serenidad y con atención", ya que "Uruguay está bien preparado para encarar situaciones de este tipo". Añadió que la "diversificación de la economía" junto al manejo prudencial a nivel macroeconómico "garantiza que Uruguay no va a experimentar consecuencias negativas".

Astori definió la racha al alza del dólar a nivel local en las últimas jornadas (aumentó en nueve de 10) como "un pequeño ruido" y descartó "un desajuste o una volatilidad pronunciada". A su vez, el jerarca reiteró que la decisión del equipo económico es mantener "una política monetaria flexible que acompañe las tendencias internacionales, interviniendo (el Banco Central) solo para eliminar volatilidades e inconvenientes para la economía".

Esa práctica de la autoridad monetaria, que ya compró US$ 1.714,8 millones este año —casi la mitad de lo operado, aunque hace cuatro días que no interviene ya que el dólar sube por presiones externas—, ha hecho "que la evolución del tipo de cambio en Uruguay no haya tenido sobresaltos ni al alza ni a la baja", indicó Astori.

La evolución de la divisa estadounidense en la plaza local muestra que tras una racha a la baja a mediados de abril, en las últimas 10 jornadas de operativa (del 24 de abril hasta ayer) registra un aumento acumulado de 6,42%.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense subió ayer 75 centésimos tanto a la compra como a la venta al cerrar en $ 29,60 y en $ 30,80 respectivamente. A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron un total de 56 transacciones por un monto de US$ 26,23 millones.

Una fuente del mercado cambiario comentó a El País que la suba del dólar se debió "básicamente a la gran presión desde Argentina" sobre la divisa, y por ello "hay menos liquidez" ya que "agentes que estructuralmente son vendedores están más retraídos en la venta (especulando con un mayor incremento)".

Ayer, la moneda estadounidense osciló entre un precio mínimo de $ 29,60 y un máximo de $ 30,20 para cerrar en el mayor precio alcanzado.

Mientras tanto, en Brasil la divisa se negoció en 3,5689 reales con un aumento de 0,45% y el índice dólar (que mide el peso del billete verde frente a canasta de seis importante monedas) alcanzó su máximo nivel del año, demostrando el fortalecimiento global.