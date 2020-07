El dólar tuvo la mayor baja diaria en un mes, ¿cuánto afecta la medida del Central?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario cayó 0,43% ayer, la mayor baja en casi un mes y cerró en $ 43,723. Sin embargo, en la semana “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo) el dólar subió 0,16%, siendo esta la tercera semana consecutiva en el que la divisa aumenta.

En lo que va del mes el billete verde se incrementa 3,58% mientras que en lo que va del año aumenta 17,11%.



Ayer el dólar cotizó entre $ 43,66 y $ 43,80 para finalizar en $ 43,70. El valor de cierre cae respecto al jueves 0,43%.



En la segunda semana donde estuvo vigente la medida que permite la compra de Letras de Regulación Monetaria (un título de deuda en pesos que emite el Banco Central) con dólares, los inversores hicieron uso de esta opción en tres de los cuatros días en los cuales hubo emisión.

El objetivo de esta medida es que los inversores puedan cambiar su portafolio de dólares a pesos sin pasar por el mercado de cambios, así no presionan la cotización de la divisa estadounidense a la baja.



En la semana, los montos integrados con dólares fueron US$ 127,16 millones, lo que implica un 32% del total emitido. Desde el 6 de julio en que está vigente la medida el total de Letras de Regulación Monetaria comprado con dólares es de US$ 194,61 millones, un 26% del total adjudicado.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en la semana se realizaron 194 transacciones por US$ 86,4 millones. Ayer se realizaron 40 transacciones por US$ 16 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar cayó ayer 20 centésimos y cerró en $ 42,50 a la compra y $ 44,90 a la venta. En la semana, “punta a punta” subió 10 centésimos.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó ayer 0,28% y cerró en 5,341 reales. En la semana retrocedió 0,06% y en el mes cae 2,47%. En el año el dólar en Brasil aumenta 32,51%.