El dólar tuvo la mayor caída mensual desde noviembre, ¿qué lo explicó?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dólar tuvo en abril la mayor caída mensual en el mercado local en cinco meses. Es que la moneda estadounidense “punta a punta” (al comparar el valor del viernes con el de fin de marzo) cayó 0,87% y para encontrar una baja mayor hay que irse hasta noviembre de 2020 cuando “punta a punta” descendió 1,12%. Durante abril hubo 19 días de operativa, en 13 el dólar bajó y en seis subió.



De hecho, fue sobre la segunda mitad del mes donde se dio la caída de la divisa estadounidense. Es que el viernes, el dólar bajó 0,08%, lo que constituyó su novena caída consecutiva, la racha más prolongada de descensos desde diciembre de 2019 cuando retrocedió durante 10 jornadas consecutivas.



El mayor ascenso diario fue el 16 de abril, cuando el dólar subió 0,44% y el mayor descenso se dio el 7 de abril cuando bajó 0,5%. El máximo valor de la divisa se dio el 16 de abril cuando cotizó en $ 44,281 y el mínimo del mes se dio el viernes pasado cuando se negoció en promedio a $ 43,802.



El promedio mensual del dólar se ubicó en $ 44,09, lo que implica una caída respecto al promedio de marzo de 0,38%. Esta baja es la mayor desde el mes de diciembre de 2020 cuando el valor promedio descendió respecto al mes previo un 0,78%.



En última semana “punta a punta” (al comparar el valor del viernes con el del viernes anterior) el dólar descendió 0,59%, siendo la segunda semana consecutiva en la cae. En lo que va del año la moneda estadounidense aumenta 3,45%.



Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó 35 centésimos en el mes. El promedio pizarra de abril a la compra fue de $ 42,90 y a la venta de $ 45,30. El viernes la cotización al público aumentó 5 centésimos respecto al jueves y finalizó en $ 42,70 para la compra y en $ 45,10 para la venta.



Durante abril se realizaron a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) 716 transacciones por un monto equivalente a US$ 327,5 millones. El día de mayor operativa fue el 21 abril 65 transacciones por US$ 32,4 millones.



¿Qué estuvo detrás de la caída de la moneda estadounidense en el mes?



Por un lado, en el principal mercado de referencia para Uruguay, el de Brasil, el billete verde bajó 5,16% “punta a punta” y cerró el viernes en 5,4306 reales. Similar al mercado local, el dólar en Brasil tuvo una racha de ocho jornadas consecutivas a la baja que cortó el viernes al subir 0,7%. En lo que va del año, la moneda estadounidense en el país vecino aumenta 3,98%.



Por su parte, a nivel global, el índice dólar —que mide al billete verde ante una canasta de seis divisas relevantes— cayó un 2,1% en abril, su peor desempeño mensual desde diciembre. De todas maneras, el viernes subió un 0,5% a 91,263 unidades, su mayor alza diaria desde fines de febrero.



Esta debilidad responde a las tasas de 0%-0,25% que marcó la Reserva Federal (Fed, el banco central estadounidense) que no se prevé que suban a corto plazo y a la inundación de liquidez que supone los planes de estímulo del gobierno estadounidense. Ello induce a los inversores a buscar más rendimientos y tomar más riesgo en otras divisas.



En Argentina, el dólar oficial subió un 0,06% el viernes y finalizó el mes en 93,56 pesos argentinos. En abril el aumento fue de 1,7% y en el año 11,18%.

Por su parte, el riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP y bajó 2 unidades el viernes y cerró en 106 puntos básicos. En abril el riesgo país subió 8 unidades, pero en el año cae 8 puntos básicos.



En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por prestamos entre sí a un día) promedio del mes fue de 4,52% en línea con el objetivo del Banco Central, el cual fijó la tasa de política monetaria en 4,5%.



La competitividad mejora en el comparativo mensual

En marzo la competitividad externa de productos uruguayos medidos en dólares subió frente a febrero 2,37% según los datos publicados por el Banco Central (BCU) el viernes. Es la segunda mejora en la competitividad consecutiva en la comparación frente al mes previo.



A nivel interanual, es decir en comparación con marzo de 2020, el índice cae un 3,92%. Esta pérdida de competitividad interanual se dio luego de ocho meses consecutivos de mejora.



La mejora en la competitividad de marzo respecto a febrero, se explicó por un aumento tanto frente a los socios regionales (subió 2,66%) como a los países de fuera de la región (se incrementó 2,18%).



En términos interanuales, el tipo de cambio real aumentó 1,34% frente a los países de fuera de la región. Esa mejora se dio respecto a todos los países analizados excepto por Estados Unidos (cayó 3,27%). Mientras que frente a los socios regionales, hubo una pérdida de competitividad de 10,69%, la que explicó la caída del tipo de cambio real general.



Cabe recordar que el tipo de cambio real es un indicador que mide la relación de precios al consumo entre los productos uruguayos, nominados en dólares, y los productos al consumo de los principales socios comerciales, medida que constituye uno de los indicadores principales de la competitividad del país, aunque existen otros que también deben considerarse a la hora de evaluar la competitividad en forma sintética.