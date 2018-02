Dólar tuvo la mayor caída semanal desde abril de 2017

Se trató de una semana de gran volatilidad en el dólar, el cual cortó el jueves con una racha de cuatro sesiones consecutivas al alza (con un aumento acumulado de 1,42%) para posteriormente registrar dos días seguidos de significativo descenso.

Ayer se negoció en promedio en $ 28,426 con una caída de 0,12% y como consecuencia registró un descenso semanal de 1,18%. Se trata de la mayor caída "punta a punta" desde la semana del 28 de abril de 2017, cuando se redujo 1,21%. Con ello acumula un incremento de 0,19% y un descenso de 1,18% en lo que va del año.

El Banco Central (BCU) volvió a intervenir en el mercado (por segunda sesión consecutiva) y adquirió ayer US$ 39,9 millones. En la semana compró US$ 41,7 millones y en lo que va del año totalizan US$ 690,7 millones las compras que realizó la autoridad monetaria en el mercado spot.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense cayó dos centésimos tanto a la compra como a la venta para cerrar en $ 27,93 y en $ 28,93 respectivamente. A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron en total 106 transacciones por un monto equivalente a US$ 58,73 millones.

Durante la jornada, la moneda estadounidense osciló entre un precio mínimo de $ 28,42 y un precio máximo de $ 28,44, para finalmente cerrar en $ 28,43. Durante la semana el monto operado ascendió a US$ 97,71 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar finalizó a la baja y se negoció en 3,2213 reales con un descenso de 0,45%. En igual dirección, en Argentina el dólar también cerró a la baja (por tercera sesión consecutiva) y registró una caída de 0,35% al cotzar en en 19,6667 pesos argentinos.