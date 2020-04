El dólar tuvo la mayor suba mensual en casi una década por el coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En marzo el dólar interbancario subió 9,85% (al comparar el valor de ayer con el del cierre de febrero), en el mayor aumento para un mes desde junio de 2010 (cuando se había incrementado 10,29%).

La expansión a nivel global del coronavirus COVID-19 llevó a un aumento del dólar en el comienzo del mes dado que los inversores lo prefieren en momentos de incertidumbre.

La detención de actividades en Europa, que después se trasladó a Estados Unidos (sumado a lo que ya vivía China), empeoró las perspectivas de las principales economías del mundo, al punto que varios bancos internacionales prevén una recesión en ellas en el primer y segundo trimestre. El freno abrupto de las economías se da de forma obligada, como manera de evitar la propagación del virus.

Con ese escenario de incertidumbre, la moneda estadounidense pegó un fuerte salto en el comienzo del mes a nivel mundial y Uruguay no fue la excepción. En el mercado local se sumó el hecho de que no había señales del Banco Central (BCU) en los primeros días de asumido el gobierno.



Tras la llegada de Diego Labat a la presidencia del BCU, aparecieron los mensajes y la intervención de la autoridad monetaria que calmó al mercado local.

El nuevo presidente del BCU señaló al asumir que el dólar flota, lo que “permite que la moneda se ajuste y corrige parcialmente estos shocks” que recibe Uruguay (como el producido por el coronavirus) y el BCU interviene “cada vez” que lo crea “necesario, sin fijar ninguna regla de intervención”.



Luego, la respuesta de los principales bancos centrales del mundo con medidas para garantizar la liquidez como bajas de tasas de interés de referencia, entre otros instrumentos, ayudó a que poco a poco los inversores tuvieran mayores certezas.

Eso llevó a moderar la suba del billete verde. En Uruguay ocurrió algo similar, ya que la moneda estadounidense llevaba un alza de 17,34% en el mes, hasta el 18 de marzo cuando el interbancario alcanzó un récord de $ 45,94. Desde allí comenzó a bajar (con vaivenes) y ayer cotizó en promedio a $ 43,008, un 1,69% menos que el lunes.



El promedio mensual del dólar se ubicó en $ 43,34 lo que implica un aumento respecto a febrero de 13,93%.



En lo que va del año, la moneda estadounidense lleva un aumento de 15,19%.



En el mes, el BCU intervino en 12 sesiones, y en todas ellas vendió dólares de forma de moderar el incremento de la divisa. Las ventas de marzo totalizaron US$ 157,9 millones de los cuales US$ 139,7 millones se realizaron en el mercado spot y US$ 18,2 millones en el mercado de futuros.



El total de ventas realizadas por la autoridad monetaria en 2020 es de US$ 175,9 millones (US$ 139,7 millones spot y US$ 36,2 millones a futuro), mientras que previamente, en enero principalmente, realizó compras por US$ 485,2 millones.

En tanto, a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se negociaron US$ 699,3 millones mediante 1.391 transacciones.



De las 22 sesiones de operativa en marzo, hubo ocho días en los que el dólar cayó, y 14 en los que finalizó al alza. El día de mayor suba en el mes, fue el 9 de marzo con un aumento de 3,74% y la mayor baja fue el 20 de marzo cuando cayó 2,53%.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el billete verde aumentó en marzo (al comparar el cierre de ayer con el de febrero) 9,3% a la compra y 10,4% a la venta. Eso implica una suba de $ 3,55 y $ 4,15 respectivamente.



Respecto al lunes, el dólar bajó ayer 35 centésimos y finalizó marzo en $ 41,90 para la compra y $ 44,10 para la venta.

En Brasil subió más.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la moneda estadounidense subió 0,76% ayer y finalizó en 5,1987 reales. En el mes, el dólar en Brasil aumentó 15,56% y en lo que va de 2020 lleva un alza de 28,98%.



En Argentina en el día de ayer no hubo operativa dado que fue feriado. El lunes en el mercado oficial, el dólar cerró en 64,469 pesos argentinos. En marzo el billete verde en Argentina se incrementó 3,63% mientras que en 2020 el alza es de 7,65%.

Competitividad.

En tanto, en febrero la competitividad medida a través del Índice de Tipo de Cambio Real (TCR) se redujo 0,62% respecto a enero (la segunda caída consecutiva), según los datos que divulgó ayer el BCU. Respecto a febrero de 2019, el TCR subió 3,87%, por noveno mes consecutivo.



La pérdida en competitividad de febrero frente a enero, que conlleva una suba en los precios de los bienes uruguayos medidos en dólares en relación con la de sus principales socios comerciales, se explica por la caída del índice respecto a los países tanto regionales como extrarregionales.



Respecto a los socios de fuera de la región, es la segunda caída consecutiva, ya que en febrero bajó 0,09% frente a enero. La competitividad retrocedió frente a cuatro países de referencia mientras que mejoró respecto a tres. La pérdida más significativa fue frente a China (-0,96%) seguido por Italia y España (-0,56%) y por último Alemania (-0,18%). Esta caída se vio parcialmente contrarrestada por las mejoras en la competitividad frente a Reino Unido (0,7%), Estados Unidos (1,42%) y México (1,59%).



Respecto a los socios regionales, también bajó el TCR en febrero frente a enero por segundo mes consecutivo, en este caso 1,21%. Frente a Brasil cayó 3,1% y respecto a Argentina subió 0,8%.