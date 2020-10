El dólar tuvo la mayor suba mensual desde mayo, pero en Argentina y Brasil el alza fue superior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En línea con lo que sucedió a nivel mundial, sobre todo en las últimas semanas, el dólar en Uruguay subió 1,01% “punta a punta” (es decir al comparar el valor de ayer con el de fin de septiembre). Se trata de la mayor alza mensual desde mayo.

Hasta el 22 de octubre el dólar estuvo “planchado” con pequeñas oscilaciones tanto al alza como a la baja. Desde ahí, la moneda estadounidense se incrementó durante cinco jornadas consecutivas en las cuales acumuló un alza de 0,8%. El mayor descenso diario fue el 19 de octubre cuando el dólar cayó 0,25% mientras que la mayor suba diaria se dio 29 de octubre con un aumento de 0,45%, vale destacar que esta suba fue la mayor desde el 20 de agosto cuando subió respecto al día anterior un 0,74%.



De los 21 días hábiles, en ocho de ellos el dólar cotizó a la baja y en 13 al alza. El mínimo alcanzado por el dólar se dio el 6 de octubre, cuando se negoció en promedio a $ 42,49 y el máximo fue este jueves con una cotización de $ 43,033.

En la semana la moneda estadounidense subió 0,79%, siendo la mayor alza semanal desde fines de agosto. Ayer, el dólar interbancario se negoció en promedio a $ 43,003, con una leve baja de 0,07%. En lo que va del 2020 la divisa estadounidense aumenta 15,18%.



El promedio mensual del dólar se ubicó en $42,69 lo que implica un aumento respecto al valor promedio de septiembre de 0,46%.

La variación “punta a punta” mensual del dólar en las pizarras del Banco República (BROU), fue de un alza de 50 centésimos. El promedio pizarra en el mes a la compra fue de $ 41,48 y a la venta de $ 43,88. Ayer la cotización al público del billete verde se incrementó 15 centésimos y finalizó en $ 41,85 para la compra y en $ 44,25 para la venta.



En octubre se realizaron a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) un total de 972 transacciones por un monto equivalente a US$ 421,7 millones. El día de mayor operativa fue el 21 de octubre con 81 transacciones por US$ 33 millones. En la semana se realizaron 243 transacciones por US$ 101,4 millones.

El Banco Central (BCU) no intervino ningún día del mes de octubre , llegando a los cinco meses y medio sin intervenir directamente en el mercado de cambios. La última intervención fue el 7 de mayo cuando vendió US$ 4,5 millones. El total de ventas realizadas por el Banco Central en lo que va del 2020 son de US$ 180,4 millones y las compras realizadas totalizan US$ 491,5 millones.

A su vez, en octubre perdió fuerza la medida que permite a los inversores la compra de Letras de Regulación Monetaria del BCU -que son en pesos- con dólares para vencimientos mayores a los 150 días. En octubre solamente se compraron bajo esta modalidad US$ 27,56 millones, mientras que en septiembre el monto total adquirido fue de US$ 198,86 millones. Eso equivale a una compra indirecta de dólares del BCU.



Región y mundo.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la moneda estadounidense bajó ayer 0,15% y finalizó en 5,7718 reales. En el mes el dólar en Brasil subió un 2,32% y en lo que va del 2020 sube 43,2%.



En Argentina, el dólar oficial subió apenas 0,03% ayer y cerró en 78,32 pesos argentinos. En octubre la divisa estadounidense acumuló un alza de 2,81% y en lo que va del año aumenta 30,77%. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló ventas por unos US$ 1.080 millones de sus reservas en octubre para sostener la cotización de la moneda, comentaron operadores.

En el mercado informal argentino, el dólar blue bajó 1,7% ayer y cerró en 165/169 pesos argentinos, dijeron operadores, frente a un valor máximo histórico de 195 pesos argentinos para la venta anotado el pasado viernes. De todas maneras, el dólar blue aumentó 26% en el mes.



El gobierno argentino volvió a insistir en octubre en que no devaluará al peso en el mercado oficial, mientras que esta semana un funcionario dijo que el país podría solicitar una partida adicional de dinero del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de las negociaciones de un acuerdo firmado en 2018.



A nivel global, el dólar, un activo seguro, subió ayer a un máximo de cuatro semanas, en medio de nerviosismo antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos de la próxima semana y el aumento continuo de los casos de coronavirus.



El índice dólar, que compara al billete verde con una canasta de seis monedas relevantes, subió un 0,2% a 94,035. En la semana, el índice trepó un 1,4%, su mejor desempeño semanal en más de un mes.



Los indicadores de volatilidad cambiaria para el euro-dólar y para la mayoría de las otras monedas importantes están ahora en su nivel más alto desde marzo.

Riesgo país.

El Índice UBI, elaborado por República AFAP y que mide el riesgo país, cayó ayer 2 unidades y cerró el mes en 141 puntos básicos. Esto se dio por una variación a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del gobierno estadounidense, considerados libres de riesgo). En octubre el riesgo país cayó 21 puntos básicos mientras que en lo que va del año sube 11 unidades. (Con información de Reuters)