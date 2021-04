El dólar tuvo mayor suba mensual desde mayo de 2020; riesgo país en menor nivel en 8 años, ¿qué pasó?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En un mes en que el dólar se fortaleció desde el inicio y cuando ya venía de un alza en febrero, el Banco Central (BCU) volvió a intervenir en el mercado cambiario para moderar esa suba tras 10 meses de no hacerlo.

La moneda estadounidense a nivel interbancario aumentó 2,42% en marzo “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el de fin de febrero). Es la mayor variación mensual desde mayo de 2020. En lo que va del año la divisa estadounidense aumenta 4,36%.

Durante el mes el billete verde tuvo importantes variaciones al alza, cotizando la mayor parte de marzo por encima de los $ 44, lo cual llevo a que el Banco Central interviniera en el mercado de cambios, de forma de contener la suba.



El mayor ascenso diario fue el 3 de marzo, cuando el dólar aumentó 1,41%, que además fue la mayor alza en 10 meses. El mayor descenso diario se dio el 18 de marzo cuando bajó 0,59%. A su vez, el máximo valor del dólar en el mes se dio el 9 de marzo cuando cotizó en $ 44,64, el que además fue el mayor en casi un año (el 23 de marzo de 2020, en plena pandemia, la moneda estadounidense cotizaba en $ 44,80). El mínimo valor del mes se dio el 1º de marzo cuando cotizaba en $ 43,15.



Durante el mes hubo 23 jornadas en las que hubo cotización, de las cuales en 11 el dólar cotizó a la baja y en 12 al alza.

El BCU volvió a participar del mercado de cambios luego de 10 meses de ausencia, la última intervención había sido 7 de mayo de 2020 cuando vendió dólares por US$ 4,5 millones. En el mes participo durante seis jornadas vendiendo dólares en el mercado de futuros y forwards, de forma de contener la suba del tipo de cambio. En total vendió dólares por US$ 41 millones a futuro y US$ 29 millones en el mercado forward.



En las minutas de la última reunión del Comité de Política Monetaria del BCU, la autoridad monetaria explicó que “vendió a futuro US$ 70 millones netos entre el 8 y el 19 de marzo, ante la excesiva volatilidad registrada en el mercado de cambios, en un contexto de depreciación de las monedas de la región (con excepción de Argentina) y de mayores primas de riesgo”.

El promedio mensual del dólar interbancario se ubicó en $ 44,26, un aumento respecto al promedio de febrero de 3,58%. Desde marzo de 2020, cuando se declaró la pandemia de COVID-19 en el país, que el valor del dólar promedio no tenía un aumento tan pronunciado, en ese momento la variación respecto al mes anterior había sido de 13,93%.



En la jornada de ayer, el dólar interbancario se negoció en promedio en $ 44,187, con un descenso de 0,39% respecto al martes. Durante la sesión en la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), la moneda estadounidense osciló entre $ 44,13 y $ 44,25, para finalizar en $ 44,23. El valor de cierre bajó 0,25% respecto al anterior.

En el mes, el dólar al público en las pizarras del Banco República (BROU), aumentó $ 1,05. El promedio pizarra en el mes a la compra fue de $ 43,06 y a la venta de $ 45,46. Ayer la cotización al público descendió 5 centésimos respecto al martes y finalizó marzo en $ 43,05 para la compra y en $ 45,45 para la venta.



Durante el mes de marzo se realizaron a través de la Bevsa un total de 1.000 transacciones por un monto equivalente a US$ 474,3 millones. El día de mayor operativa fue el 17 de marzo con un total de 64 operaciones por US$ 33,7 millones.

Región y mundo.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la moneda estadounidense aumentó “punta a punta” en marzo 3,02%, un guarismo levemente por encima del que se dio en Uruguay. El dólar en Brasil bajó ayer 1,16% y cerró en 5,6973 reales. En el acumulado del año el dólar en Brasil sube 9,63%.



En Argentina, el dólar oficial subió en marzo prácticamente lo mismo que en Uruguay (2,42%). Ayer tuvo una mínima alza de 0,04% y finalizó en 92 pesos argentinos. En lo que va de 2021 el dólar oficial en Argentina se incrementa 9,33%.



A nivel global, el dólar alcanzó el miércoles su nivel más elevado en un año frente al yen y un máximo de varios meses frente a otras divisas, ya que los inversores apuestan a que el estímulo fiscal y la intensificación de la campaña de vacunación ayudarán a Estados Unidos a liderar la recuperación mundial.

El índice dólar, que mide al billete verde frente a una canasta de seis divisas relevantes, caía ayer un 0,2%, hasta 93,075. Con todo, registró su mejor trimestre desde junio de 2018, con ganancias del 3,4%.



El índice llegó a subir hasta 93,439, su nivel más alto en casi cinco meses. Ha subido desde un nivel cercano a los 90 a principios de marzo, y marcó su mejor mes desde julio de 2019.

Riesgo y tasa.

El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP, bajó 7 unidades ayer y cerró en 98 puntos básicos, el menor nivel desde el 4 de enero de 2013. En marzo el riesgo país cayó 28 unidades y en lo que va del año retrocede 16 puntos básicos.



La tasa de interés call (que se cobran los bancos por prestamos entre sí a un día) promedio de marzo fue de 4,51%, en línea con el objetivo del Banco Central, el cual fijó la tasa de política monetaria en 4,5%. (Con información de Reuters)