El dólar tuvo la mayor suba en un mes

Como consecuencia de ello la divisa acumula un aumento de 1,13% en lo que va de septiembre y de 13,69% en lo que va del año.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense subió 35 centésimos tanto a la compra como a la venta al cerrar en $ 32,15 y en $ 33,55 respectivamente.

Pese a la fuerte suba del dólar, el Banco Central no intervino ayer. La operativa fue reducida a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ya que se realizaron 20 transacciones por un monto de US$ 9,59 millones. Se trata de la menor operativa desde el pasado 27 de julio, instancia en la que se transaron en el mercado apenas US$ 6,89 millones.

Ayer la divisa estadounidense osciló a nivel interbancario entre $ 32,60 y $ 32,80, para cerrar en $ 32,75.

En Brasil —principal mercado de referencia en materia cambiaria—, el dólar finalizó en descenso por tercera sesión consecutiva. Cerró en 4,0935 reales y como resultado retrocedió un 0,26% respecto a la sesión del jueves, ya que el viernes no hubo operativa por ser feriado nacional al conmemorarse el día de la independencia.

En dirección opuesta se movió la divisa en Argentina mientras se esperan avances con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a modificaciones en un reciente acuerdo. En efecto, avanzó poco más de lo que había retrocedido en la sesión del viernes al registrar ayer un aumento de 1,05% tras finalizar en 37,38 pesos argentinos.

La divisa estadounidense retrocedió a nivel global en tanto el índice dólar que evalúa el fortalecimiento del billete verde en comparación a una cesta de seis relevantes monedas, cayó ayer un 0,24% a 95,140 unidades. El euro y la libra esterlina subieron frente al dólar el lunes luego de que el principal negociador de la Unión Europea dijo que en las próximas semanas podría alcanzarse un acuerdo para que Reino Unido abandone el bloque económico. Frente al dólar la libra esterlina subió un 0,9% y el euro un 0,4%.