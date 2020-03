Dólar tuvo mayor suba semanal en 10 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar cortó ayer una racha histórica de 16 subas consecutivas, con una nueva intervención del Banco Central que ayudó a que la divisa se estabilizara.

La moneda estadounidense a nivel interbancario se mantuvo prácticamente en los mismos niveles del jueves (bajó 0,01%) para cotizar en promedio a $ 44,449.



Sin embargo, en la semana -al comparar el valor de ayer con el del viernes previo- el dólar aumentó 6,75%, la mayor suba semanal desde la semana del 7 al 11 de junio del 2010. En lo que va del mes, el incremento del billete verde es de 13,53% y en el año de 19,05%.

La divisa estadounidense cotizó ayer entre $ 44 y $ 44,70 para cerrar finalmente en $ 44,65.



El Banco Central (BCU) volvió a vender dólares por tercera jornada de forma de estabilizar la moneda estadounidense. Las ventas de ayer fueron por US$ 20,1 millones. En la semana la autoridad monetaria colocó un total de US$ 63,1 millones en el mercado spot y US$ 8 millones en el mercado de futuros. Entre los últimos días de febrero y lo que va de marzo, el BCU lleva vendidos US$ 68,6 millones en el mercado spot y US$ 36,2 millones a futuro. En tanto, en enero y parte de febrero (cuando el billete verde bajaba), el Central efectuó compras por US$ 485,2 millones.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 88 transacciones por US$ 41,9 millones. En la semana se hicieron 419 operaciones por US$ 215,4 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó 20 centésimos ayer a la compra y se mantuvo en los mismos niveles para la venta, al cerrar en $ 43,55 y $ 45,75 respectivamente. En la semana, el valor de compra subió $ 2,90 y el de venta $ 3,40.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar cayó 3,01% ayer y cerró en 4,7362 reales.