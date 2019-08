El dólar tuvo la mayor suba semanal desde mayo de 2018 y el BCU intervino para amortiguarla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dólar interbancario se mantuvo prácticamente estable ayer al cotizar a $ 36,199 en promedio (había sido $ 36,198 el jueves). En las semana, “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo) la moneda estadounidense se incrementó 2,42%, la mayor suba semanal desde la semana del 11 al 18 de mayo de 2018 (había subido 3,92% allí).



En lo que va de agosto, el dólar lleva un alza de 5,38% y en el año aumenta 11,76%.



El Banco Central (BCU) intervino nuevamente ayer (lo había hecho en los cuatro días previos) vendiendo dólares en el mercado spot (contado) por US$ 11 millones. En la semana el BCU vendió reservas por US$ 211,2 millones en el mercado spot, en el de futuros y en el de forwards para contener el avance del billete verde afectado por la turbulencia financiera en Argentina.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron en la semana 426 transacciones por un monto de US$ 279,3 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar subió dos centésimos ayer y cerró en $ 35,47 a la compra y en $ 36,97 a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense bajó 0,63% ayer y cerró en 3,99 reales. En la semana el dólar en Brasil subió 1,45%, en el mes de agosto acumula un alza de 6,07% y en el año de 3,03%.



En igual sentido en Argentina el dólar bajó ayer 3,93% y cerró en 55 pesos argentinos. De todas maneras, en la semana el billete verde dio un salto de 21,55%. En lo que va de agosto el dólar acumula un alza de 25,34% y en el año de 45,89%.

A nivel global, el dólar cerró casi sin cambios ayer, revirtiendo un alza al comienzo de la sesión, porque las preocupaciones vinculadas a la guerra comercial y a que la Reserva Federal recorte la tasa de interés pesaron. El índice dólar, que sigue a la moneda estadounidense frente a una canasta de otras seis divisas, avanzó un 0,05% a 98,197. (Con información de Reuters).