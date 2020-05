El dólar tuvo la mayor suba semanal en dos meses, pese a que bajó ayer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario bajó ayer en promedio 0,22% y cotizó en $ 44,062. En la semana “punta a punta” (el valor de ayer comparado con el del viernes previo) la moneda estadounidense aumentó 4,27%, siendo esta la mayor suba semanal en dos meses. En la semana del 9 al 13 de marzo el billete verde se había incrementado un 6,35%.

En lo que va de mayo, la divisa estadounidense sube 4,27% y en lo que va del año lleva un alza de 18,01%.



El dólar cotizó ayer entre $ 43,75 y $ 44,50 para finalizar en $ 43,85. El valor de cierre marca una caída de 0,79% respecto al jueves. La variación semanal del precio de cierre fue de un incremento de 1,96%.



El Banco Central intervino solamente el jueves en esta semana, cuando vendió US$ 4,5 millones para moderar el alza del billete verde.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 23 transacciones por US$ 12,1 millones. En la semana se realizaron 184 operaciones por US$ 88,5 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó 30 centésimos ayer y cerró en $ 42,65 a la compra y $ 45,05 a la venta. En la semana el billete verde al público aumentó 95 centésimos.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar cayó 1,3% ayer y cerró en 5,7608 reales. En la semana la moneda estadounidense subió 6,15% (misma variación en el mes) y en lo que va del año aumenta 42,92%.



En el sentido opuesto, en Argentina el dólar oficial subió 0,12% ayer y cerró en 67,27 pesos argentinos. En la semana el incremento fue de 0,64% (mismo guarismo en el mes) y en lo que va del año lleva un alza de 12,3%.



En el mercado marginal, el dólar blue se mantuvo ayer en sus niveles máximos históricos al cotizar a 117/122 pesos argentinos, en una plaza reducida de negocios.



Por su parte, la operativa de “contado con liquidación”, que sirve para fugar capitales mediante activos ante controles cambiarios, operaba ayer en torno a los 114 pesos argentinos por cada dólar.



A nivel global, el dólar registró su mayor alza semanal contra el euro y el franco suizo en más de un mes y también se apreció ante el yen.



El billete verde se incrementó un 0,4% contra la moneda japonesa a 106,71 yenes, mientras que el euro operaba plano ante la moneda estadounidense a US$ 1,0836 dólares.



Como resultado, el índice dólar -que mide al billete verde ante seis divisas relevantes- operaba con pocos cambios en 99,77.

Riesgo.

El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP, bajó 10 unidades ayer y cerró en 247 puntos básicos. En la semana y el mes el riesgo país cayó 22 puntos básicos, un 8%, y en el año aumenta 117 unidades.