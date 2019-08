Dólar: tuvo mínima suba, llegó a otro máximo e intervino el Central

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario subió este jueves 0,13% y cotizó en promedio a $ 36,198 un nuevo máximo desde que el 1° de marzo de 1993 empezó a circular el peso uruguayo como moneda (más allá de que se trata de un hecho anecdótico, ya que económicamente no implica nada por el largo período transcurrido).

El Banco Central (BCU) intervino en el mercado de cambios por cuarta jornada consecutiva, vendiendo reservas de forma de contener la suba del dólar. Las ventas del día fueron en total de U$S 15 millones. En el mercado spot se vendieron U$S 12 millones y en el mercado de futuros U$S 3 millones.



La divisa estadounidense cotizó entre $ 36,15 y $36,22 para cerrar en $36,20.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó 1 centésimo y cerró a $ 35,45 a la compra y $ 36,95 a la venta.



A nivel global, el dólar se recuperó hoy de su debilidad inicial frente al yen y avanzó levemente gracias a datos de ventas minoristas en Estados Unidos mejores que lo esperado, lo que calmaba el temor a que la economía de Estados Unidos se encamine a una recesión.

Los temores sobre una recesión se dispararon el miércoles, impulsando las ganancias en la moneda japonesa frente al dólar, luego de que la curva de rendimiento del Tesoro de Estados Unidos se invirtió por primera vez en 12 años.



Sin embargo, el yen retrocedió el jueves después de que datos mostraron que las ventas minoristas en Estados Unidos subieron en julio, lo que ayudó a calmar a los inversores, preocupados por la economía de Estados Unidos.



El dólar se fortaleció un 0,11% frente al yen.



El índice dólar, que sigue al billete verde frente al euro, el yen, la libra esterlina y otras tres monedas, subió un 0,11% a 98,095, cerca de un máximo de dos semanas.



Con información de Reuters.