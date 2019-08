El dólar tuvo una mínima suba tras una nueva intervención del Banco Central

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario subió hoy 0,06% en promedio y cotizó a $ 36,498.



La moneda estadounidense se movió entre $ 36,47 y $ 36,51 a nivel interbancario y finalizó la jornada en el precio mínimo.

El Banco Central (BCU) volvió a intervenir en el mercado de cambios para amortiguar la suba del billete verde. Hoy vendió US$ 20,2 millones en el mercado spot (contado) y ya suma US$ 289,9 millones en lo que va de agosto entre ventas spot y a futuro.



La semana pasada, el billete verde se fortaleció 0,77% en Uruguay.



Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó tres centésimos hoy y cerró a $ 35,72 a la compra y $ 37,22 a la venta.

A nivel global, la moneda estadounidense se recuperó de pérdidas y se fortaleció hoy después de que Estados Unidos y China buscaron aliviar las tensiones comerciales.



El presidente estadounidense Donald Trump, en los márgenes de la cumbre del G-7 que se celebra en Francia, afirmó que funcionarios de comercio chinos contactaron a sus pares estadounidenses y ofrecieron retomar las negociaciones.



El vicepresidente chino, Liu He, quien ha liderado las conversaciones con Washington, afirmó que su país estaba dispuesto a resolver la disputa a través de negociaciones "tranquilas".



Previo a esos comentarios, el yuan chino había bajado a un mínimo de 11 años en el mercado continental y un piso récord en las plazas internacionales, mientras que el dólar descendió a su menor nivel de dos años y medio frente al yen.



El mercado reaccionaba así al anuncio de Trump del viernes (que se produjo luego del cierre de los mercados) de un arancel adicional del 5% sobre bienes chinos por valor de US$ 550.000 millones, horas después de que Beijing reveló gravámenes de represalia sobre importaciones estadounidenses con valor de US$ 75.000 millones.



Pero hoy, Trump buscó limitar las consecuencias y aliviar las tensiones, lo que hizo que el yuan se alejara de sus mínimos. El índice dólar —que mide al billete verde frente a una canasta de seis divisas relevantes— se recuperó y operó con un alza de 0,43% a 98,062.



[CON INFORMACIÓN DE REUTERS]