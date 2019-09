El dólar tuvo una suba semanal de 0,2% y finalizó el viernes en $ 36,851

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dólar interbancario subió ayer en promedio 0,11% al finalizar la sesión en $ 36,851. Esta semana la divisa cotizó tres días al alza y dos a la baja, acumulando así un incremento “punta a punta” de 0,2%. A su vez, en septiembre registra una suba de 0,57% y en el año de 13,77%.

En la pasada jornada la moneda estadounidense cotizó con precios que oscilaron entre un máximo de $ 36,86 y un mínimo de $ 36,84 para cerrar finalmente en el valor más alto.



El Banco Central (BCU) sigue sin intervenir en el mercado de cambios este mes, luego de que en agosto haya vendido US$ 395,9 millones para contener la suba del tipo de cambio.



En la semana, a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 180 transacciones por US$ 101,5 millones. La mayor operativa ocurrió el lunes cuando se transaron US$ 24,1 millones en 48 transacciones. Ayer se efectuaron 41 operaciones por un monto de US$ 21,3 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió dos centésimos y cerró a un valor de compra de $ 36,1 y de venta de $ 37,6. La variación “punta a punta” en la semana fue de 10 centésimos al alza.



Mientras que en Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense presentó una suba ayer al cerrar en 4,16 reales, mostrando un aumento de 0,28% respecto al día anterior. En la semana, la variación del dólar fue a la baja en 0,24% y en septiembre la evolución es al alza en 0,49%. A su vez, en el año el billete verde acumula una suba de 7,3%.



En el mismo sentido operó ayer el dólar en Argentina, donde tuvo una nueva suba al finalizar en el mercado oficial con una cotización de 57,32 pesos argentinos, con una variación de 0,19% respecto al cierre anterior. En la semana la divisa acumuló una suba de 1,15% y en el mes -desde que comenzaron las nuevas restricciones cambiarias- presentó una caída de 3,68%. Asimismo, en el año el alza acumulada es de 52,04%.



A nivel de los mercados globales, ayer destacó la caída del euro a su menor nivel en más de dos años contra el dólar, presionado por un débil panorama económico en el bloque.