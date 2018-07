El dólar en Uruguay acompañó la tendencia regional y global

Luego de dos sesiones consecutiva con descenso, el dólar interbancario se negoció ayer al alza al cotizar en promedio en $ 31,221 con un aumento de 0,18%. De este modo acumula una caída de 0,78% en lo que va de julio y un incremento de 8,54% en lo que va del año.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense subió cuatro centésimos respecto a las sesión del martes tanto a la compra como a la venta al finalizar en $ 30,5 y en $ 31,9 respectivamente.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), la operativa fue superior a la registrada en sesiones previas: se realizaron un total de 93 transacciones por un monto de US$ 35,46 millones.

En el transcurso de la jornada, la divisa estadounidense osciló entre un precio mínimo de $ 31,18 y un valor máximo de $ 31,26, para cerrar finalmente en $ 31,2.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar se negoció al alza al finalizar en 3,8448 reales con un aumento de 0,09%.

Igual rumbo tomó la divisa estadounidense en Argentina, donde cerró por cuarta sesión consecutiva con aumento. En esta instancia el dólar registró una suba de 0,58% al finalizar en 27,759 pesos argentinos.

Estados Unidos.

A nivel global, la divisa sufrió el impacto de las declaraciones que el presidente estadounidense Donald Trump realizara ayer en una entrevista con CNBC. El mandatario se apartó de la conducta que sus antecesores habían mantenido sobre no comentar acerca de la política de la Reserva Federal (Fed) y el valor del billete verde.

Dijo que no está "entusiasmado" con la decisión de la Fed de subir las tasas de interés. "Porque subimos y cada vez que subes quieren subir las tasas nuevamente. En realidad, no estoy contento con eso. Pero al mismo tiempo les dejo hacer lo que creen que es mejor", afirmó el jefe de Estado. "No me gusta todo este trabajo que estamos poniendo en la economía y luego veo que las tasas suben", agregó.

Trump señaló que le preocupa que los aumentos de tasas de la Fed pongan a Estados Unidos en "desventaja" mientras el Banco de Japón y el Banco Central Europeo tienen una política monetaria expansiva.

"Solo estoy diciendo lo mismo que habría dicho como ciudadano privado", sostuvo y apuntó: "alguien diría Oh, tal vez no debería decir eso como presidente. No me importa lo que digan, porque mis opiniones no han cambiado". Más tarde, en un comunicado la Casa Blanca aseguró que Trump respeta la independencia de la Fed y no está interfiriendo en sus decisiones económicas.

El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde en comparación con una canasta de seis importantes monedas, descendió inicialmente tras las declaraciones de Trump pero logró recuperarse posteriormente. Concretamente, luego de haber alcanzado un máximo en un año de 95,652, registró en la jornada una suba de 0,1% hasta 95,216. [Con información de Reuters]