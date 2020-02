Dólar en Uruguay baja de $ 38, tras caer en Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dólar interbancario bajó ayer, tras cinco jornadas consecutivas al alza y sin la intervención del Banco Central (BCU). La moneda estadounidense retrocedió 0,36% y cotizó en promedio a $ 37,916, luego que el jueves cotizara sobre los $ 38 por primera vez desde el 28 de noviembre.

De todas maneras, en la semana “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo) el billete verde subió 0,51%. En lo que va de febrero, el dólar aumenta 1,03% y en lo que va del año 1,55%.



La divisa estadounidense cotizó entre $ 37,89 y $ 37,97 para cerrar en $ 37,90.



El Banco Central compró US$ 32,5 millones en la semana, aunque se abstuvo de intervenir en el mercado de cambios en las últimas tres jornadas. En febrero acumula compras de dólares por US$ 158,2 millones y en el año por US$ 448 millones.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron u34 transacciones por US$ 16,1 millones. En la semana se realizaron 265 transacciones en las que se negociaron US$ 157,8 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó ayer 10 centésimos y cerró a $ 37,15 a la compra y a $ 38,65 a la venta. La variación “punta a punta” semanal fue de un alza de 15 centésimos.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó 0,52% ayer y cerro en 4,3163 reales. En la comparación ”punta a punta” semanal el dólar en Brasil subió un 0,2% y en febrero el alza es de 1,1%. En el año acumula un incremento de 7,09%.



En sentido opuesto en Argentina el dólar subió 0,11% en el mercado oficial y cerró en 61,459 pesos argentinos. La variación “punta a punta” de la semana fue de una suba de 1,12% y en aumenta 1,84%. En el año la suba del dólar oficial es de 2,62%.



En el segmento marginal el dólar blue bajó 1% a 76,25/77,25 pesos argentinos en un contexto de reducidas anotaciones.

A nivel global, el euro repuntó ayer frente al dólar debido a la caída de las acciones en Estados Unidos desde máximos récord, aunque las preocupaciones sobre el crecimiento en la zona euro seguirían lastrando a la moneda del bloque. El euro bajaba a US$ 1,0826, su menor nivel desde mayo de 2017, antes de recuperarse a US$ 1,0842. (Con información de Reuters)