Dólar en Uruguay, a contramano de Argentina y Brasil, cae por tercer mes consecutivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dólar interbancario cayó en enero por tercer mes consecutivo, esta vez 0,15%. Esto se dio porque durante la segunda parte del mes el dólar presentó una clara tendencia a la baja, llegando a siete jornadas consecutivas en las cuales retrocedió, y alcanzando el menor valor en 11 meses cuando el 26 de enero cotizó a $ 41,94. Esta caída fue parcialmente contrarrestada por los aumentos de los últimos días del mes, dado que en la última semana la variación “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo) fue con un alza de 0,29%.

En 13 jornadas de enero el dólar retrocedió, mientras que subió en seis ocasiones. El mínimo alcanzado por la divisa estadounidense fue el mencionado $ 41,94 y el máximo se dio el 11 de enero cuando se negoció en promedio a $ 42,619. El mayor descenso diario fue el primer día hábil del mes (4 de enero) cuando cayó 0,43% mientras que la mayor suba diaria fue el 27 de enero con un aumento de 0,59%.



El promedio mensual del dólar se ubicó en $ 42,288 lo que implica un descenso respecto al de diciembre de 2020 de 0,27%.

Ayer, el dólar interbancario se negoció en promedio en $ 42,278, con una leve baja de 0,08%. Durante la jornada, la moneda estadounidense osciló entre $ 42,24 y $ 42,35, para finalizar en $ 42,30. El precio de cierre bajó 0,05% respecto al anterior.



En la variación mensual de las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó 15 centésimos. El promedio al público en el mes a la compra fue de $ 41,0947 y a la venta de $ 43,4842. En la última semana, la cotización pizarra subió 15 centésimos.



Ayer el dólar al público se mantuvo en los mismos valores que el jueves y finalizó en $ 41,10 para la compra y en $ 43,50 para la venta.

Cotización "punta a punta" del dólar en enero de 2021

Durante enero se realizaron a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) un total de 955 transacciones por un monto equivalente a US$ 423,4 millones. El día de mayor operativa fue el 22 de enero con un total de 92 negocios por US$ 46,1 millones. En la última semana se realizaron 320 transacciones por US$ 138,7 millones. Ayer el total de transacciones fue de 70 y se operó un monto de US$ 31,1 millones.

El Banco Central no intervino en enero en forma directa en el mercado de cambios, aunque sí lo hizo en forma indirecta, a través de la opción de los inversores de comprar Letras de Regulación Monetaria (LRM, un título que el BCU emite para quitar pesos) con dólares. De esa forma, los inversores no pasan por el mercado de cambios vendiendo los dólares para hacerse de pesos, lo que presionaría a la baja al billete verde.

Esta compra de LRM con dólares por parte de inversores, es una compra indirecta de la divisa estadounidense por parte del BCU. En enero, el monto integrado con dólares de Letras fue de US$ 149,84 millones, lo que representa el 13,7% del total emitido de LRM en el mes.



En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por prestamos entre sí a un día) fue de 4,37% en el promedio del mes, levemente por debajo del objetivo del Banco Central, el cual fijo la tasa de política monetaria en 4,5%.

Región y riesgo.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la moneda estadounidense subió ayer 0,88% y finalizó en 5,4759 reales. En la semana el dólar en Brasil se incrementó 0,83%, mientras que en el mes y en el año aumenta 5,37%.



En Argentina, el dólar oficial subió un 0,15% ayer y cerró ayer en 87,33 pesos argentinos. En la semana el aumento fue de 0,88% mientras que en el mes y en lo que va de 2021 lleva un alza de 3,78%.



Por su parte, el riesgo país medido a través del Índice UBI publicado por República AFAP cayó 6 unidades ayer y cerró en 111 puntos básicos. En el mes y en 2021, el UBI baja 3 puntos básicos.