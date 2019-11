El dólar en Uruguay estable al ritmo de Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar se mantuvo prácticamente estable ayer (apenas subió 0,01%) sin necesidad de la intervención del Banco Central (BCU). A nivel interbancario, la moneda estadounidense cotizó en promedio a $ 37,565. En noviembre el aumento de la divisa llega a 0,4% y en el año a 15,98%.

El billete verde cotizó a nivel interbancario entre $ 37,55 y $ 37,58 para cerrar finalmente en el máximo.



El BCU no intervino ayer en el mercado de cambios. Las ventas de dólares en noviembre acumulan US$ 46,8 millones.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron ayer 15 transacciones por US$ 9,6 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar subió un centésimo y cerró a la compra a $ 36,82 y a la venta a $ 38,32.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense subió mínimamente, 0,03% y cerró en 4,177 reales. En noviembre el dólar en Brasil acumula un incremento de 4,31% y en el año el alza acumulada es de 7,77%.



En el mismo sentido, en Argentina, el dólar subió 0,03% ayer y finalizó en el mercado oficial a 59,72 pesos argentinos. En noviembre el billete verde en este país acumula una suba de 0,08% y en el año salta 58,41%.

A nivel global, el dólar cayó ayer contra el yen y el franco suizo, dos tradicionales refugios de los inversores, luego de que medios informaron que las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China han “tenido problemas” respecto a compras agrícolas. Las negociaciones entre las dos principales economías del mundo se estancaron cuando China expresó que no quería un acuerdo que parecía favorecer a Estados Unidos, informó ayer The Wall Street Journal citando personas familiarizadas con el asunto.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, rechazó ayer la idea del presidente estadounidense Donald Trump, asegurando al Congreso que las tasas de interés negativas que desea el mandatario no son apropiadas para la economía del país con un crecimiento continuo, un mercado laboral sólido y una inflación constante. (Con información de Reuters)