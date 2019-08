Dólar en Uruguay es récord por turbulencias en Argentina y temores en el mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En otra jornada turbulenta en Argentina y con aversión al riesgo a nivel internacional, el dólar en Uruguay subió 0,76% y cotizó en promedio a $ 36,15 un nuevo máximo desde que el 1° de marzo de 1993 empezó a circular el peso uruguayo como moneda (más allá de que se trata de un hecho anecdótico, ya que económicamente no implica nada por el largo período transcurrido).

En lo que va de agosto, el dólar aumenta 5,41% y en lo que va del año 11,61%



La divisa estadounidense se movió ayer entre $ 35,95 y $ 36,21 y cerró en este último precio.



El Banco Central (BCU) volvió a intervenir para amortiguar la suba del billete verde con ventas en el mercado spot y futuro por US$ 66 millones (US$ 40 millones en el mercado contado, US$ 17 millones en el de futuro y US$ 9 millones en el forward).



En tres días, el BCU lleva vendidos US$ 185 millones en total en esos mercados. En esos tres días, el billete verde acumula un alza de 2,28%.



Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar aumentó 32 centésimos y cerró en $ 35,46 a la compra y $ 36,96 a la venta. En tres días, la divisa estadounidense se incrementó al público 86 centésimos.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense aumentó 0,85% y finalizó ayer en 4,01 reales. En lo que va de agosto el dólar en Brasil acumula una suba de 6,44% y en el año de 3,40%.

En Argentina el dólar saltó 8,24% y cerró en un valor histórico de 60,40 pesos argentinos. En los tres días tras las elecciones primarias que desencadenaron esta turbulencia, el dólar en Argentina aumenta 33,48%. En lo que va del año, el alza es de 60,21%. A nivel global, el índice dólar subió ayer después de que la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se invirtió por primera vez desde el 2007, lo que impulsó a los operadores a buscar activos considerados como refugio seguro en medio de los temores a una recesión global.



La inversión de la curva de rendimientos -cuando el diferencial entre los retornos de la deuda del Tesoro a 2 y 10 años cae bajo 0%- es un indicador de una futura recesión.



Los temores generados por la inversión de la curva, que remecieron a los mercados globales, fueron exacerbados por débiles datos de China y Alemania y un menor optimismo sobre los avances reportados el martes en las negociaciones comerciales entre Washington y Beijing.



El índice dólar, que mide al billete verde frente a una canasta de seis divisas relevantes, subió un 0,17% a 97,978. (Con información de Reuters).