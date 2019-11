Dólar en Uruguay sube al ritmo de Brasil en la semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar cerró la semana prácticamente estable, al bajar ayer apenas 0,05% y cotizar en promedio a $ 37,653. En la semana el dólar cotizó tres días al alza y dos al baja. La variación “punta a punta” semanal (al comparar el valor de ayer con el viernes de la semana anterior) fue con una suba de 0,42%.



En noviembre la moneda estadounidense lleva un alza de 0,63% y en el año aumenta 16,25%.



El billete verde cotizó ayer a nivel interbancario entre $ 37,64 y un valor mínimo de $ 37,67 para cerrar en $ 37,65.



El Banco Central (BCU) no intervino en el día de ayer en el mercado de cambios, pero sí lo hizo el martes y el jueves vendiendo US$ 59 millones de forma de contener la suba del dólar. Las ventas del BCU en noviembre acumulan US$ 70,8 millones



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en la semana se realizaron un total de 210 transacciones por US$ 137 millones. Ayer se operaron apenas US$ 10,8 millones en 26 transacciones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó 3 centésimos ayer y cerró a $ 36,90 a la compra y a $ 38,40 a la venta. En la variación “punta a punta” de la semana, el dólar al público subió 17 centésimos.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, no hubo cotización el viernes debido a que fue feriado. En la semana el dólar en Brasil se incrementó 1,13% y en noviembre sube 4,47%. En el año la moneda estadounidense acumula un alza de 7,93%.



En Argentina, la moneda estadounidense bajó 0,08% y cerró en el mercado oficial a 59,67 pesos argentinos. En la semana el dólar acumuló una suba de 0,29% y en noviembre está estable. En el año el billete verde en Argentina aumenta 58,28%.

En el mercado paralelo, el dólar blue cotizó estable ayer a 66,75 pesos argentinos por dólar. Pero, en la semana aumentó 3%.



A nivel global, el dólar cayó ayer ya que el optimismo sobre las actuales conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China impulsó a las monedas expuestas al comercio, como el euro y la libra esterlina.



La moneda estadounidense descendió un 0,28% contra el euro a US$ 1,105 y perdió un 0,18% ante la libra a US$ 1,29. (Con información de Reuters)