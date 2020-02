El dólar en Uruguay tuvo la mayor suba diaria en seis meses y llegó a un nuevo máximo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar subió ayer por quinta jornada consecutiva, luego de los feriados de lunes y martes por Carnaval. La moneda estadounidense a nivel interbancario aumentó 0,59%, la mayor suba diaria desde el 20 de agosto de 2019 (cuando se incrementó 0,72%), y se negoció ayer en promedio a $ 38,603.

Ese precio, es un nuevo máximo desde que el 1° de marzo de 1993 empezó a circular el peso uruguayo como moneda (más allá de que se trata de un hecho anecdótico, ya que económicamente no implica nada por el largo período transcurrido).



En lo que va de febrero el dólar lleva un alza de 2,86% y en el año de 3,39%.



La divisa estadounidense cotizó ayer entre $ 38,50 y $ 38,70 para cerrar en el máximo.



El Banco Central no intervino ayer en el mercado de cambios, aunque en lo que va de febrero la autoridad monetaria ya compró US$ 195,4 millones y en el año lleva adquiridos US$ 485,2 millones.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en el día de ayer se realizaron un total de 48 transacciones por US$ 27,7 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 25 centésimos en comparación con el viernes y cerró a $ 37,85 a la compra y a $ 39,45 a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar aumentó 0,99% y cerró en 4,4359 reales. En el mes el dólar en Brasil lleva acumulada una suba de 3,9% y en el año de 10,05%.



En Argentina el dólar oficial se incrementó 0,4% y cerró en 62,089 pesos argentinos. En el mes la moneda estadounidense en Argentina lleva un alza de 2,88% y en el año de 3,67%.



A nivel global, el índice dólar (que mide al billete verde ante seis monedas relevantes subió un leve 0,073% a 99,083, entre temores por el coronavirus y un repunte de la bolsa de Nueva York. (Con información de Reuters).