El dólar volvió a bajar pese a intervención del BCU

Por segunda sesión consecutiva el Banco Central (BCU) intervino en el mercado y logró que el tipo de cambio bajara apenas. El dólar interbancario se negoció ayer en promedio en $ 32,206 con una baja de 0,06% y como consecuencia registra un incremento de 0,08% en lo que va del mes y de 11,97% en lo que va del año.

La autoridad monetaria adquirió ayer en el mercado US$ 26,6 millones, un 52,6% del total operado y con ello ascienden a US$ 57,9 millones sus compras en lo que va de la semana. Así el BCU lleva comprados en lo que va de diciembre US$ 122,3 millones.

Durante la jornada, la divisa estadounidense se movió entre $ 32,19 y $ 32,22, para cerrar en $ 32,20.

Al público en las pizarras del Banco República la moneda estadounidense bajó dos centésimos tanto a la compra como a la venta al cerrar en $ 31,50 y en $ 32,90 respectivamente.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores se realizaron 81 transacciones por un monto equivalente de US$ 50,57 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar cerró en 3,9013 reales con un incremento de 0,17% y como resultado de ello acumula en lo que va del mes un aumento de 1,18%.

Por su parte en Argentina la divisa estadounidense permaneció estable y finalizó al igual que en el sesión del lunes en 38,26 pesos argentinos. Acumula en lo que va de diciembre un incremento de 1,43%. El dólar a nivel global tocó un mínimo de una semana el martes y se debilitó por segunda sesión seguida, ya que los inversores deshicieron apuestas largas sobre la moneda, anticipando que la Reserva Federal podría ralentizar el ritmo de subidas de las tasas de interés cuando acabe su reunión de esta semana. El índice dólar, que mide la fuerza del billete contra seis destacadas monedas, cedió un 0,1% a 97,012, tras operar antes en su mínimo desde el 10 de diciembre.