La moneda estadounidense subió por doceavo día consecutivo en Uruguay. Al mediodía de este viernes el dólar interbancario cotizaba a $ 41,7 y subía 1,68% con respecto al jueves cuando cotizó en promedio a $ 40,858.

En cuanto a la venta al público, en las pizarras del Banco República la divisa subía 70 centésimos y estaba a $ 40,90 a la compra y $ 42,60 a la venta. En la jornada del jueves la compra cerró a $ 40,20 y la venta a $ 41,90. Por lo tanto, el aumento fue de 1,74% y 1,67% respectivamente.



El precio de este viernes alcanza un nuevo máximo desde el 1° de marzo de 1993 cuando empezó a circular el peso uruguayo como moneda (más allá de que se trata de un hecho anecdótico, ya que económicamente no implica nada por el largo período transcurrido).



El jueves el Banco Central no intervino en el mercado de cambios. En los días previos vendió dólares en el mercado de futuros por un monto de U$S 28,2 millones mientras que durante enero y febrero compró moneda americana por U$S 485,2 millones.