El dólar vuelve a batir récords en Uruguay y en Argentina

El dólar interbancario subió ayer 1,06%, la mayor suba diaria desde el 25 de septiembre del año pasado. Así, el interbancario fondo se negoció en promedio a $ 33,791, un nuevo máximo desde que el 1° de marzo de 1993 empezó a circular el peso uruguayo como moneda nacional, más allá que es un hecho anecdótico (ya que económicamente no implica nada por el largo período transcurrido).

En lo que va del mes, la moneda estadounidense lleva un alza de 3,49% y en lo que va del año acumula un aumento de 4,33%.

Durante la jornada, a nivel interbancario el billete verde se movió entre $ 33,70 y $ 33,90 para cerrar en $ 33,80.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 35 centésimos tanto a la compra como a la venta, para cerrar en $ 33,10 y $ 34,50, respectivamente, máximas cotizaciones históricas alcanzadas.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 133 transacciones para negociar US$ 58,62 millones. El Banco Central (BCU) no intervino.



En la región, el dólar también se incrementó, aunque en mayor medida. En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar finalizó en 3,9389 reales con un salto de 1,92%. Con respecto al cierre del año pasado, la variación es de 1,63%.



En Argentina, el dólar subió 2,88% al cerrar en 43,87 pesos argentinos. Se trata de la séptima jornada consecutiva de aumento y de un máximo histórico. En lo que va del año acumula un incremento de 16,37%.



La suba del dólar en Argentina se explicó por un persistente cambio de monedas en carteras de inversores que desconfían de las finanzas locales, a lo que se sumó una mayor aversión al riesgo global por temores a una desaceleración de la economía mundial que afectó a países emergentes (Uruguay incluido).



Operadores argentinos afirman que la persistente alza en la tasa de interés que diariamente convalida el banco central (BCRA), para frenar la presión cambiaria, no alcanza para dar tranquilidad al mercado y la depreciación cambiaria se profundiza con los días.



“Todas las monedas están depreciándose contra el dólar”, dijo el presidente argentino Mauricio Macri en declaraciones a Radio Mitre y afirmó que el Gobierno tiene una “política monetaria seria y previsible”.