El dólar vuelve a caer en Uruguay mientras sube en Argentina y Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dólar interbancario volvió a caer ayer, en esta instancia un 0,13% y se negoció en promedio a $ 42,62. La divisa estadounidense cotizó entre $ 42,60 y $ 42,64 para finalizar en $ 42,62. El valor de cierre baja 0,05% respecto al anterior.

En lo que va del mes el dólar acumula una caída de 0,89% mientras que en 2020 aumenta 14,15%.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 58 operaciones por un monto de US$ 27,5 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó ayer 5 centésimos y cerró en $ 41,40 a la compra y $ 43,80 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar se incrementó en 0,39% y cerró en 5,4037 reales. En noviembre el dólar en Brasil cae 6,38%, mientras que en lo que va del año su-be 34,06%.



En Argentina en la jornada de ayer el dólar oficial subió 0,44% y cotizó en 80,70 pesos argentinos. En noviembre lleva un alza de 3,04% y en lo que va del año aumenta 34,75%.



En el mercado informal porteño, el dólar blue bajó 0,63% y cerró en 160 pesos argentinos. El dólar bursátil “contado con liquidación” se incrementó 0,76% a 151 pesos argentinos.

A nivel global, el dólar se depreció ayer ante la mejora del apetito por el riesgo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó la transición al gobierno de Joe Biden, así como por el optimismo por la pronta distribución de las vacunas contra el COVID-19.



Trump reconoció que la jefa de la Administración de Servicios Generales debería seguir adelante con una transición a un gobierno liderado por el presidente electo Biden, a pesar de los planes para continuar con los desafíos legales a los resultados electorales.



“Se descartaron eventos de riesgo importantes, como que la administración Trump no iba a permitir una transición ordenada”, dijo Edward Moya, analista senior de mercado de Oanda.



El índice dólar, que mide el billete verde ante una canasta de seis monedas relevantes, se debilitó un 0,31% a 92,214 unidades, tras llegar al lunes a su menor nivel en tres meses, a 92,013 unidades. Se mantiene por sobre un nivel técnico de 92, que analistas dicen que si es perforado podría llevar a más pérdidas para la divisa.

Riesgo país.

El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP subió 2 unidades y cerró en 130 puntos básicos. En lo que va del mes el riesgo país cae 11 unidades y no presenta variaciones respecto al cierre de 2019.



El gobierno amplió ayer su Nota del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) con vencimiento en junio de 2024. Ofertó 400 millones de UI (US$ 44,7 millones) y la demanda llegó a 1.104 millones de UI (US$ 123,5 millones). Finalmente adjudicó 800 millones de UI (US$ 89,4 millones) con un rendimiento de 1,21%. (Con información de Reuters).