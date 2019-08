El dólar vuelve a subir y alcanza un nuevo máximo al público por encima de $ 37

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario subió hoy 0,4% y cotizó en promedio a $ 36,343, un nuevo máximo desde que el 1° de marzo de 1993 empezó a circular el peso uruguayo como moneda (más allá de que se trata de un hecho anecdótico, ya que económicamente no implica nada por el largo período transcurrido).



La moneda estadounidense se negoció a nivel interbancario entre $ 36,25 y $ 36,50 y cerró en este último precio.



El Banco Central, al igual que en todas las jornadas de la semana pasada, volvió a intervenir para amortiguar la suba del billete verde. En esta ocasión vendió US$ 25,1 millones en el mercado spot (contado) y US$ 13 millones en el mercado de futuros y forward.



En lo que va de agosto, el Central ya vendió US$ 249,3 millones de sus reservas para suavizar el aumento del dólar.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar aumentó 28 centésimos y cerró a $ 35,75 a la compra y $ 37,25 a la venta, máximos históricos también.



Trump pide dólar más barato

​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump volvió a reclamar a la Reserva Federal (Fed, el banco central estadounidense) que baje su tasa de interés de forma agresiva porque el dólar alto está afectando a otras partes del mundo, además de su país.



Trump, dijo hoy que la Reserva Federal debería considerar rebajar las tasas de interés en 1 punto porcentual y aconsejó "algo de alivio cuantitativo", siguiendo con su presión al banco central.



"La tasa de la Fed, en un período de tiempo bastante corto, debería bajarse en al menos 100 puntos básicos (1 punto porcentual), con quizás algo de alivio cuantitativo también", escribió Trump en Twitter.



El mandatario lamentó además que el dólar estuviera tan alto que "tristemente está afectando a otras partes del mundo".



[CON INFORMACIÓN DE REUTERS]