El dólar vuelve a subir y la empresa Isusa emitirá US$ 6 millones

El dólar interbancario se negoció ayer con un incremento de 0,1% al cotizar en promedio en $ 32,881. Como consecuencia registra en lo que va del mes una caída del 1% y un aumento de 14,31% en lo que va del año.

Ayer la moneda estadounidense osciló entre un precio mínimo de $ 32,85 y un precio máximo de $ 32,91, para cerrar finalmente en el mayor precio alcanzado.

Al público en las pizarras del Banco República la divisa subió seis centésimos tanto a la compra como a la venta al cerrar en $ 32,21 y en $ 33,61 respectivamente.

Se realizaron a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) un total de 62 transacciones por un monto de US$ 35,73 millones. Se trata de la mayor operativa desde el 1° de octubre, instancia en la que se transaron en total US$ 60,5 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar aumentó un 1,33% al finalizar en 3,7463 reales. A pesar de ello registra en lo que va del mes un descenso de 7,2%.

En Argentina la divisa registró un aumento de 1,12% al finalizar en 37 pesos argentinos pero acumula en lo que va de octubre una caída del 10,3%. El peso argentino cedió ayer por la liquidez sobrante tras la licitación de Letras de Liquidez (Leliq) por parte del Banco Central.

Durante la jornada hubo en el vecino país gran impacto por el vencimiento de dos diferentes bonos de corto plazo por el equivalente a US$ 6.000 millones.

La autoridad monetaria subastó 159.136 millones de pesos argentinos en Leliq a siete días, contra un vencimiento de 185.053 millones de pesos locales, para convalidar una ligera alza hasta una tasa promedio del 71,869%. Más tarde el Tesoro absorbió US$ 815 millones de dólares en Letes (Letras emitidas por el Tesoro).

Isusa.

La empresa química Industria Sulfúrica S.A. (Isusa) fue autorizada por el Banco Central a emitir Obligaciones Negociables (ON) por hasta US$ 6 millones.

La última salida al mercado de valores de la compañía uruguaya fue en junio, cuando realizó un canje de ON que vencían este año y el próximo por US$ 7.037.000, colocando en la misma operación US$ 4.963.000 mediante una nueva emisión, y sumando US$ 12 millones en total.