Dólar blue argentino sube luego del anuncio de "dólar turista" que afectará Punta del Este

El dólar blue en Argentina el lunes por la mañana mostró un fuerte suba. Según informó La Nación, los que operan este tipo de cambio paralelo dijeron que el aumento se debe a un "reacomodamiento" después de que el fin de semana el nuevo gobierno argentino anunciara la implementación del "dolar turista".

El viernes la divisa paralela cerró a 66,75 pesos argentinos y el lunes se vendía desde los 72,50 hasta los 76 pesos argentinos.



Santiago Cafiero, jefe de gabinete de Alberto Fernández, anunció el sábado que se enviará un proyecto de ley al Congreso argentino llamado de “solidaridad y reactivación productiva” que incluirá la instauración de un impuesto del alrededor del 20% a los consumos en dólares.



Además, incluye una modificación de las alícuotas de Bienes Personales (aunque no se tocarán los mínimos desde los cuales se paga), una moratoria fiscal para las pymes y se facultará al Poder Ejecutivo a dar aumentos de jubilaciones, planes sociales y salarios, con la idea de anunciarlos antes de fin de año.



La medida encarecerá significativamente los consumos de los argentinos en el exterior, por lo que incidirán directamente sobre la temporada turística local que está a punto de comenzar.



“Ellos están en su derecho de hacer lo que entiendan pertinente por los brutales desbalances que tienen, pero es obvio que esto nos causa un gran perjuicio”, dijo a ayer a El País el director de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Luis Borsari.



A su vez, Borsari indicó que estaba previsto que “algo así iba a pasar”, en referencia al nuevo impuesto que puede afectar la llegada de argentinos al país, y por eso el gobierno nacional en colaboración con la Intendencia de Maldonado implementó una serie de medidas pensando en los turistas del extranjero.



En cuanto al comportamiento del mercado cambiario paralelo, La Nación informó que la semana pasada el dólar blue se mantuvo "relativamente estable".



También se debe tener en cuenta que en octubre del corriente año el gobierno de Mauricio Macri, expresidente de Argentina, dispuso un límite de compra de US$ 200 a través de cuentas bancarias y un tope de US$ 100 por mes para la adquisición en efectivo.



