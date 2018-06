Economía anunció la emisión de deuda en nueva unidad de valor

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó ayer el calendario de emisiones de deuda en el mercado local para el segundo semestre y por primera vez incluye Notas del Tesoro denominadas en la nueva Unidad Previsional (UP) que su valor ajusta diariamente según el Índice Medio de Salarios Nominales.

El MEF prevé colocar dos títulos: uno con vencimiento a 2025 y otro con vencimiento a 2033, un mes uno y al otro mes el siguiente.

El debut de la deuda con la nueva unidad será el 24 de julio cuando colocará Notas del Tesoro por 550 millones de UP (US$ 17,6 millones) con vencimiento en 2025. En agosto, será el turno del otro título con vencimiento en 2033 por 850 millones de UP (US$ 27,3 millones).

Así, en principio prevé colocar deuda por 4.200 millones de UP (US$ 134,7 millones) en este año. Eso es en principio porque en función de las condiciones del mercado (demanda por el nuevo instrumento y tasa de interés a pagar) el MEF podrá adjudicar más de ese monto o menos.

El gobierno creó la UP debido a la necesidad de mitigar los desequilibrios de monedas y plazos en los balances de las empresas aseguradoras públicas y privadas, así como de las cajas paraestatales, tratando de reducir el riesgo de su operativa. Esta situación de descalce ha llevado a que solamente en 2017 el Banco de Seguros del Estado (BSE) haya perdido US$ 65 millones.

La evolución de las pasividades y las pensiones está atada al Índice Medio de Salarios Nominales y hasta la creación de la UP no existía una unidad de cuenta en la cual se pudiera emitir deuda de mediano y largo plazo asociada a la evolución de este indicador.

Por ese descalce de monedas, las aseguradoras privadas abandonaron el negocio de pago de rentas vitalicias (la jubilación que surge de lo acumulado en las AFAP).

Colocó.

El MEF licitó ayer una Nota del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) a la inflación por 250 millones de UI (US$ 31,1 millones) con vencimiento en 2025. La demanda fue de 729,48 millones de UI (US$ 90,8 millones) y finalmente colocó 256,68 millones de UI (US$ 31,9 millones), a una tasa de 3,25%.