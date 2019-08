Efecto Argentina: el dólar tuvo mayor suba en un año y Banco Central lo contuvo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El primer efecto en Uruguay del cataclismo financiero de ayer en Argentina, se dio en el mercado de cambios. Al mediodía, el dólar interbancario abrió a $ 35,975, un 1,91% por encima del cierre del viernes y llegó a $ 36.

El Banco Central (BCU) salió a calmar la situación con ventas de dólares a valores menores que los de ese momento dijeron a El País operadores del mercado de cambios. Eso moderó a la divisa que finalizó la jornada en $ 35,85 (si bien en un momento llegó a bajar hasta $ 35,80).



En el promedio del día, la suba de la moneda estadounidense fue de 1,58%, la mayor desde el 9 de agosto del año pasado (cuando aumentó 1,72%). El dólar cotizó en promedio a $ 35,901, un nuevo máximo desde que el 1° de marzo de 1993 comenzó a circular el peso uruguayo (si bien por el largo tiempo transcurrido es meramente anecdótico).



Así, el billete verde lleva un incremento de 4,52% en lo que va del mes y de 10,84% en lo que va del año.



El BCU vendió reservas para contener al dólar por primera vez desde el 22 de mayo pasado. Ayer, la autoridad monetaria vendió US$ 74 millones en el mercado diario y otros US$ 32 millones en el mercado a plazo. Por un lado colocó US$ 24 millones en dólar futuro (US$ 6 millones al 27 de agosto, US$ 9 millones con al 25 de septiembre, US$ 6 millones al 28 de octubre y US$ 3 millones al 26 de noviembre) y vendió US$ 8 millones en el de forward (al 25 de septiembre). A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 150 transacciones por US$ 112,2 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar aumentó 50 centésimos y cerró a la compra a $ 35,10 y a la venta a $ 36,60.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense aumentó 1,53% y cerró en 4 reales. En lo que va de agosto el dólar en Brasil acumula una suba de 6,15% y en el año de 3,12%.