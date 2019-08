Tras el "efecto argentino" del lunes, el dólar se estabilizó hoy en Uruguay con intervención del BCU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





El dólar interbancario abrió hoy a $ 35,95, tras haber cerrado ayer a $ 35,85. Sin embargo, rápidamente se estabilizó y sobre el mediodía ya cotizaba a $ 35,857, un 0,02% por encima del cierre de ayer.



En el promedio de la jornada, la divisa estadounidense bajó 0,06% y cotizó a $ 35,878.



Al comparar el cierre de hoy con el de ayer a nivel interbancario, el dólar subió 0,11% y finalizó a $ 35,89. El billete verde se movió en esta jornada entre $ 35,80 y $ 35,95.

Esto ocurrió en otra jornada de turbulencia financiera en Argentina, tras las elecciones primarias que supusieron una dura derrota para el gobierno liderado por Mauricio Macri.



El Banco Central (BCU) volvió a intervenir, aunque solamente lo hizo en el mercado de futuros y forward, donde vendió US$ 13 millones en total, a distintos plazos.



El lunes, el BCU había salido fuerte a contener el avance de la moneda estadounidense, con ventas por un total de US$ 106 millones (US$ 74 millones en el mercado spot y US$ 32 millones en el mercado de futuros y forward).



Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), la moneda estadounidense subió 4 centésimos y finalizó a $ 35,14 y $ 36,64 compra y ventas respectivamente.

En tanto, el peso argentino cerró hoy en el BROU a $ 0,37 a la compra y 0,97 a la venta.



Ayer el dólar en Uruguay tuvo la mayor suba diaria en un año y cotizó a un máximo desde que existe el peso uruguayo como moneda (algo meramente anecdótico, ya que no tiene ningún impacto económico por el largo tiempo transcurrido).