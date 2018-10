El efecto del dólar en la suba de precios a los uruguayos

Ayer, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Precios del Consumo (IPC) aumentó 0,5% en septiembre frente al mes anterior, una cifra que se ubicó —relativamente— dentro de lo previsto (el intervalo de probabilidad construido por los especialistas rondaba entre 0,7% y 0,55%). Los rubros que más incidencia tuvieron en la suba de precios fueron transporte, vivienda y recreación y cultura.

En la medición de los últimos 12 meses la inflación se mantuvo estable (y aún por encima del rango meta), registró una leve disminución al pasar de 8,31% a 8,26%. Para la consultora económica de PwC, Matilde Morales, esto estuvo explicado principalmente porque "rubros que habían tenido un fuerte aumento, como los alimentos, se mantuvieron relativamente estables o crecieron menos que en septiembre de este año".

Esa leve disminución en la inflación interanual se debió mayormente a la alta volatilidad de los precios de las frutas y las verduras, según indicó la asesora financiera de Deloitte, Tamara Schandy. En septiembre estos productos registraron una caída en promedio de 3,7%. "De esa manera, la inflación anual de frutas y verduras bajó desde 25% en agosto a 15,5% en septiembre", explicó.

Donde se registró una aceleración fue en la inflación subyacente que representa al núcleo duro de precios, es decir, es el componente tendencial del IPC (aquel que excluye a los rubros más volátiles). En septiembre, según la medición de PwC, este indicador se ubicó en 8,1%, casi dos puntos por encima del 6,3% que había registrado en abril. "Esta medición no se ubicaba por encima del 8% desde enero de 2017", dijo Morales.

Al respecto, un informe del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), señaló que en setiembre la inflación interanual del componente tendencial se situó en 7,76% y registró así una suba de más de medio punto porcentual, "la segunda más alta desde abril de 2015 (la primera había sido observada en mayo)".

En relación al aumento del dólar, el economista de la consultora CPA Ferrere Santiago Rego, dijo que repercutió en los precios de los productos del sector de los bienes y servicios transables (aquellos que se comercializan a nivel internacional).

"A pesar de que la inflación está estable, las presiones subyacentes se intensificaron en el último mes. Eso se debió tanto al alza del dólar y su efecto en los precios transables, como a la inercia en el sector transable", explicó.

Sobre este punto, Morales dijo que la depreciación del dólar tuvo una "fuerte" incidencia y que explicó poco más del 40% de la suba de los precios de septiembre.

"La incidencia del dólar era algo que ya veníamos observando en meses anteriores, y eso se refleja en la aceleración en la suba de precios que han mostrado los bienes transables", manifestó.

Al respecto, indicó que mientras que a mediados del año pasado estos bienes acumulaban una suba en torno a 2%, en el año móvil cerrado a setiembre el incremento acumulado es de 9%.

Desde CPA Ferrere, Rego consideró que "seguramente" la depreciación del peso uruguayo frente al dólar siga teniendo impacto en los precios en los próximos meses.

"Cuando hay una depreciación hay un impacto rápido e intenso en el mismo mes, pero a su vez se procesa con rezagos porque no todos los productos remarcan sus precios en el mismo momento", explicó.

Según los datos del INE, los dos sectores que más incidieron en la suba de precios fueron el transporte (aumentó 1,48%) y la recreación y cultura (aumentó 1,23%). En el primer caso el aumento está explicado principalmente por incrementos en automóvil, motocicletas, cubiertas de autos, boleto de ómnibus suburbano, interdepartamental y pasajes de avión. Mientras que en el segundo caso, afectó la suba en los precios de equipos de audio, video, computadoras y excursiones.

Proyecciones de inflación para el cierre del año

Según diversos analistas económicos consultados por El País, el dato de inflación conocido ayer no presentó "grandes sorpresas". Aún así, algunas consultoras decidieron ajustar sus proyecciones de inflación al cierre de este año. Es el caso de PwC que ajustó "levemente" al alza su proyección para fines de 2018. "Actualmente estamos estimando que cierre en 8,5%" indicó Matilde Morales. En línea con esto, CPA Ferrere también ajustará al alza sus proyecciones aunque no especificaron cuánto. Previo a conocer el último dato, la consultora estimaba una inflación de 8,1% "Es muy probable que corrijamos al alza", indicó el economista Rego. La consultora Deloitte estima que no hará cambios en sus proyecciones y el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) espera una corrección a la baja.