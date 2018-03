Los efectos para Uruguay de una Fed "gradualista"

La Reserva Federal subió ayer las tasas de interés y pronosticó al menos otros dos aumentos más en 2018, en la primera reunión de política monetaria bajo la dirección de Jerome Powell. Como eso fue menos agresivo de lo que esperaba el mercado, el dólar bajó a nivel mundial.

Con el ajuste y su comunicado, la Fed dio una señal de mayor confianza en que los recortes de impuestos y un aumento del gasto público impulsarán la economía estadounidense, la inflación y llevarán a un endurecimiento monetario más agresivo, pero en el futuro.

"La perspectiva económica se ha fortalecido en los últimos meses", dijo la Fed en el comunicado al final de una reunión de dos días, en la que elevó su tasa referencial de préstamos un cuarto de punto porcentual a un rango de un 1,5%-1,75%.

Powell, quien reemplazó como jefe de la Fed a Janet Yellen a inicios de febrero, aseguró que el organismo se mantiene en una senda gradual de incrementos de tasas, pero que necesita estar alerta sobre la inflación.

"Estamos tratando de tomar una posición intermedia", aseguró Powell en una conferencia de prensa tras el final de la reunión de política monetaria, agregando que no hay señales de que la economía se encuentra en una cúspide de aceleración de la inflación.

La Fed también elevó en algo la tasa de interés que estima como "neutral" en el largo plazo —el nivel en el que la política monetaria no impulsa ni desacelera la economía— una señal de que el actual ciclo gradual de ajustes podría continuar más tiempo de lo que se pensaba.

Efectos.

¿Qué puede implicar esto para Uruguay? Los analistas consultados por El País coincidieron que el escenario de relativa estabilidad en el precio del dólar a nivel local no cambiará y que el contexto sigue siendo "favorable" para Uruguay y el resto de los países de la región.

"La Fed no sorprendió, pese a tratarse de la primera reunión y conferencia de prensa, con Powell al mando. Podría haber aparecido algo más duro para ganar reputación, pero mantuvo el mensaje de ajustes graduales, sin un tono más restrictivo para 2018", indicó el socio de Vixion Consultores, Aldo Lema.

"El escenario delineado por la Fed, de mayor crecimiento e inflación contenida, sigue siendo favorable para Uruguay y el resto de América Latina. Es positivo para las monedas, los bonos y las bolsas de la región", agregó.

Para el socio de Deloitte, Pablo Rosselli, "la suba estaba enteramente descontada en los mercados. Del comunicado se puede inferir que la Fed piensa en tres posibles subas de tasas para el año próximo en lugar de las dos subas contempladas hasta ahora" lo que "sugiere una tónica eventualmente un poco más contractiva para 2019 pero no implica un cambio sustancial respecto del escenario contemplado".

"Mantenemos la visión de que el ajuste de tasas será gradual en EE.UU. y no prevemos impactos sustantivos a corto plazo en la dinámica del tipo de cambio en Uruguay", agregó.

El economista de CPA Ferrere Germán Deagosto expresó que "hacia adelante, el escenario macro que proyecta la Fed debería seguir siendo favorable para la región, principalmente porque mantienen estable su visión en torno a la inflación".

"Sin embargo, la corrección financiera que tuvimos en febrero a partir del dato de salarios en EE.UU. parece sugerir que vamos a tener un año más incierto y restrictivo respecto a lo que fue el 2017. Esa mayor sensibilidad que vimos hace un mes podría hacer que cualquier dato o evento tensiones el escenario financiero, y podría obligar a la Fed a moverse más agresivamente respecto a lo que está previsto hoy", explicó.

En tanto, el economista de Oikos Pablo Moya dijo que con la decisión del banco central estadounidense, el dólar "debería tener una apreciación leve —y reducción de las turbulencias— a nivel internacional, y en consecuencia debería operar sobre el mercado de cambios doméstico, aunque recientemente, no se ha alineado a esta trayectoria".

Ayer, el mercado de cambios local —que cerró casi una hora después de conocida la resolución de la Fed— se movió al influjo del Banco Central (BCU).

El dólar interbancario subió ayer 0,1% y se negoció en promedio a $ 28,473, el mayor valor en un mes. En ese nivel, acumula un aumento de 0,56% en el mes y reduce su caída a 1,01% en lo que va del año.

El BCU intervino en el mercado (por tercera sesión consecutiva) al comprar ayer US$ 35,8 millones, un 69,9% del total operado. Con ello asciende a US$ 185,6 millones lo que la autoridad monetaria lleva adquiridos en marzo y US$ 1.156,3 millones en lo que va del año.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense subió apenas dos centésimos tanto a la compra como a la venta al cerrar en $ 28,12 y en $ 28,82 respectivamente.

A nivel internacional, el índice dólar (mide el desempeño del billete verde contra seis monedas relevantes) bajó ayer y registró su mayor pérdida intradiaria en dos meses. Es que la Reserva Federal decepcionó a los operadores de divisas, que habían apostado a que la entidad estaba preparada para elevar el costo del crédito quizás cuatro veces este año, en la medida que el mercado laboral se acerca al pleno empleo.

El índice dólar cayó un 0,77% a 89,678, influido por la depreciación de la divisa ante el yen japonés y el euro. CON INFORMACIÓN DE REUTERS