¿Por qué las empresas públicas no cotizan en la bolsa uruguaya?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, la cultura financiera, la actualidad del mercado de valores en Uruguay y la apertura de parte del capital de las empresas públicas en el mercado de valores local, fueron algunos de los temas tratados ayer en la mesa redonda “Desarrollo del Mercado de Capitales”, coordinada por la Academia Nacional de Economía (Acadeco).

El evento, contó con la participación del exembajador de Estados Unidos en Uruguay, Frank Baxter, el presidente de la Comisión de Promoción del Mercado de Valores (CPMV), Alberto Estrada, y el exdirector de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos Steneri.



En conjunto con el “relanzamiento” de la CPMV, los participantes destacaron el apoyo político para el desarrollo del mercado financiero local, donde Baxter sostuvo que los cambios son difíciles, pero que es el momento correcto para realizarlos.

Por otra parte, Steneri sostuvo que “el desarrollo del mercado de valores ha sido un camino de avances, retrocesos y momentos de estancamiento. A mediados de los 90, mirábamos con esperanza la creación de las AFAP, que se iban a convertir, según nuestra mirada, en el disparador para tener un mercado de valores vibrante, que no ha sido como pensábamos en el comienzo, a pesar de todo el esfuerzo y todos los recursos que las AFAP pusieron por el camino”.



De acuerdo al desarrollo esperado para el mercado financiero local, agregó que también se había puesto “gran esperanza” en las empresas públicas como captadores de fondos y para que abrieran sus capitales, pero “muchas de esas expectativas no fueron posibles”.

“Si miramos desde el año 95 al momento, el mercado ha crecido pero no en los volúmenes que esperábamos. No hay una capilaridad tal que permita que el pequeño inversor pueda acceder al mercado, porque las emisiones en su mayoría son captadas por grandes inversores”, afirmó.

En tanto, Steneri señaló como razones para esta falta de desarrollo: la falta de cultura financiera, donde el ahorrista y las pymes desconocen el potencial del mercado de valores; la falta previa de apoyo político; la diferencia de escala de las empresas en el mercado local e internacional, lo que hace “muy pesados los costos fijos” de estas emisiones; y la regulación.

“La regulación tiene que proteger que no haya desvíos, pero no puede convertirse en un obstáculo. Si uno habla con las pequeñas empresas, los requerimientos para acceder a este tipo de instrumentos, lo hace prácticamente imposibles. Sobre todo cuando la mayoría de esas empresas no tiene cultura financiera, no pueden pagarse un gerente financiero para que pueda operar o asesorarlos en este tipo de cosas”, opinó Steneri.



Por otro lado, fue preguntado sobre la apertura del capital accionario de las empresas públicas en el mercado financiero local, en dónde opinó que hay “temor por razones ideológicas” que trascienden a la izquierda, para que esto suceda, que implican la creencia de pérdida de “dominio” y una “pérdida para la sociedad”, lo cual “es todo lo contrario”.

“Hemos visto lo que ha pasado, parte de lo que pasó con Ancap, fue porque sus inversiones improductivas y sus errores los financió con crédito bancario. No tuvo que salir al mercado de valores a mostrar sus balances, a hacer un due diligence. Lo hizo en una negociación cara a cara, la empresa y el banquero, donde para un banquero una empresa pública es muy apetecible, porque por detrás del crédito está la garantía del Estado”, sostuvo Steneri.



Por su parte, Estrada afirmó no ser “muy amigo de obligar a nadie a hacer cosas que no quieren hacer”.

“Las empresas públicas están gestionadas profesionalmente. Colaboraría que las empresas públicas canalicen sus operaciones en los mercados locales, ahora evidentemente el mercado local no está a la altura de lo que requieren las empresas públicas hoy. Creo que el desafío es poner al mercado en esas condiciones para que las empresas se sientan más cómodas”, agregó.

A su vez, el presidente de la CPMV afirmó que, dentro de las prioridades de la comisión, está la generación de canales de acceso rápido de financiamiento al sector privado, complementarios al bancario, sobre todo al “mundo pyme”. Además, sostuvo que esto “va de la mano” con otra de sus prioridades, que es la creación de nuevos fondos comunes de inversión.



En esta línea, Estrada destacó que presentaron una nueva propuesta de flexibilización del régimen de emisiones simplificadas, ya que no había tenido éxito por sus elevados requerimientos para las pymes.



A su vez, agregó que trabajan en una única definición de “inversores calificados” y en la regulación de fondos comunes.

Sugerencias.

En tanto, Steneri sugirió la creación de mecanismos para facilitar la securitización -mecanismo financiero que permite movilizar carteras de créditos relativamente ilíquidos- de hipoteca, “visto el crecimiento que han tenido los préstamos hipotecarios”.



Por otro lado, sugirió una mejora en la liquidez para los pequeños inversores, ya que “la entrada y la salida” de los instrumentos financieros tiene altos costos, y nuevos mecanismos de “recompra” de deuda pública, lo que permita poder salir de plazos largos, en caso de necesidad de salir de determinados instrumentos o por querer entrar en otros.