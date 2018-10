¿Qué tan endeudado está Uruguay?

"Tras alcanzar un máximo desde 2010 a fin de marzo, el endeudamiento público neto (a la deuda pública bruta se le restan los activos de reserva) se redujo en el segundo trimestre: pasó de representar 32,9% del Producto Interno Bruto (PIB) a 30,5%.

La deuda neta disminuyó en US$ 1.466 millones en el segundo trimestre trimestre del año respecto al primero y se redujo en US$ 617 millones al comparar el dato al cierre de junio respecto a fin de 2017, según los datos divulgados por el Banco Central (BCU). Así, el endeudamiento neto del sector público global alcanzó a US$ 18.514 millones.

La baja de la deuda neta en la comparación trimestral fue consecuencia tanto de una reducción de la deuda bruta como de una suba en los activos de reserva.

La deuda bruta se redujo en US$ 463 millones en el segundo trimestre respecto al primero. Si se compara el cierre de junio respecto a fin de 2017 hay un aumento de US$ 1.129 millones.

Así la deuda total del sector público llegó a US$ 39.932 millones, lo que equivale al 65,9% del Producto (era 66,8% del PIB a fin de marzo).

Por su parte, los activos de reserva crecieron en US$ 1.003 millones en el trimestre y US$ 1.746 millones respecto a fin de 2017. Así, alcanzaron a US$ 21.418 millones y es lo que ayudó a bajar el endeudamiento respecto a fin de 2017.

Si se analiza la deuda pública por moneda, se encuentra que de los US$ 39.932 millones, el 55,72% (unos US$ 22.253 millones) estaba denominado en moneda nacional, el 41,91% estaba denominado en dólares, el 1,04% en Derechos Especiales de Giro, el 0,90% en yenes y el 0,43% en euros. Respecto a marzo, bajó unos cuatro puntos porcentuales la participación de la deuda en moneda nacional y subió en igual guarismo la denominada en dólares.

Al evaluar la deuda de acuerdo a su plazo contractual, el 73,41% de la misma estaba a más de cinco años de plazo, el 20,11% a menos de un año y el 6,48% a más de un año y menos de cinco de plazo. Por otro lado, el 51,56% del endeudamiento era con residentes y 48,44% con no residentes.

El informe del Banco Central, señaló que la deuda neta para el control de tope se incrementó a junio de 2018 en 8.323 millones Unidades Indexadas (UI), unos US$ 998,2 millones actualmente.

En la ley 19.438 (Rendición de Cuentas 2016), se fijó el tope de endeudamiento para todo 2018 en 15.000 millones de UI (US$ 1.799 millones).

"El incremento previsto de dicho tope en los casos en que se verifiquen factores extraordinarios es 50%", recordó el BCU.

"Asimismo cuando UTE deba asumir costos extraordinarios para la generación de energía, este tope podrá ser incrementado hasta en un monto máximo equivalente a 1,5% del PIB" (US$ 908,5 millones actualmente), agregó.