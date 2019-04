¿Qué tan endeudados están los sectores de actividad y las familias uruguayas?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En 2018 el crédito al sector no financiero privado residente (empresas y familias) se incrementó 5,4% para totalizar US$ 15.228 millones, “tras ajustar el aumento del crédito por las distorsiones introducidas por el castigo de créditos vencidos y los movimientos en los tipos de cambio”, según indicó el Banco Central (BCU) en su Reporte del Sistema Financiero 2018.

El aumento de US$ 818 millones respecto a 2017, se explicó por una suba de US$ 610 millones de los préstamos en moneda nacional y de US$ 208 millones en moneda extranjera.



El reporte señaló que “la morosidad del crédito se mantuvo estable a lo largo del año pero con indicios de reducción hacia fin de año lo que permitió cerrar el mismo con un guarismo de 3,2%, cuando había sido 3,4% a fin de 2017 (el promedio del año fue 3,6%). La morosidad del crédito bancario al consumo fue 4,1% y la correspondiente a empresas fue de 3,5% al cierre de 2018, mientras que la morosidad del crédito para la compra de vivienda se sitúo al finalizar el año en 1,3%”.



Pero, ¿qué tan endeudados están los sectores de la economía y las familias? “La relación entre crédito y producción por sector de actividad puede verse como un ratio de endeudamiento bancario sectorial”, explicó el BCU. Así, el sector “agropecuario es el que registra un mayor grado de endeudamiento en relación a su producto”, un 80% a fin de 2018, según el informe. Esto es, debía $ 80 por cada $ 100 que produjo. Ese guarismo, es similar al que tenía a fin de 2017. Le siguen la industria manufacturera con una relación entre deuda y producción del 33% (era 30% a fin de 2017) y el comercio con una relación deuda-producto de 32% (también era 30% a fin de 2017).



Finalmente, vienen los sectores servicios y construcción que debían $ 7 por cada $ 100 que producían (es decir 7% el guarismo), cifra similar a la del cierre de 2017.



El BCU señaló que “con el fin de analizar la evolución del endeudamiento de las familias y su posible impacto sobre la morosidad bancaria, se compara el crédito a individuos -consumo y vivienda- con el ingreso disponible de los hogares”.



Así, la relación del endeudamiento de las familias uruguayas con el sistema bancario por créditos al consumo era de 12,5% (debían a bancos $ 12,50 por cada $ 100 de ingresos del hogar). Al agregar el otorgado por empresas administradoras de crédito, la relación sube a 16% y al sumar los préstamos hipotecarios la cifra alcanza al 27% a fin de 2018, “sin que existan variaciones significativas en los últimos años”.