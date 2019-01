En lo que va de enero el Banco Central ya compró US$ 130 millones

En lo que va de enero el Banco Central del Uruguay (BCU) lleva comprados U$S 130 millones, de un total de U$S 410,2 millones transados, lo que significa que casi un tercio de las operaciones le corresponden a la autoridad monetaria en el arranque del año. La mayor compra la hizo el jueves 17 cuando adquirió U$S 49,2 millones.



De todas maneras, la cifra está lejos de la de enero de 2018. En el mismo período del año pasado (02/01 al 19/01) el BCU había comprado U$S 374,6 millones, de un total operado de U$S 629,8 millones (59% fue lo transado por el BCU).

Hoy, en concreto, el BCU compró U$S 45,2 millones, 78,47% de lo operado.



En los primeros días de 2018, el BCU había intervenido siempre, a excepción de un día. Sin embargo, en lo que va de 2019, lo hizo en ocho de las catorce sesiones en las que hubo operativa.



Este lunes el dólar interbancario se mantuvo estable al cotizar en $ 32,607. Acumula así un crecimiento de 0,67 % en lo que va del año.