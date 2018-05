¿Cómo especular con acciones de Tesla y ganar dinero en un rato?

Los operadores en corto buscan conseguir una ganancia pidiendo prestadas acciones que luego venden con la esperanza de que su precio baje para recomprarlas a un menor precio.



Las acciones y bonos de Tesla cayeron ayer porque los inversores criticaron a Musk, que eludió las preguntas de analistas sobre la capacidad de Tesla para recaudar dinero en el futuro.



En una extraña conferencia telefónica, el carismático presidente ejecutivo consideró las preguntas sobre los requerimientos de capital de Tesla como "aburridas", después de que Tesla, que también fabrica tecnología solar, reportó una pérdida récord de US$709,6 millones o US$ 4,19 por acción en el primer trimestre, que terminó el 31 de marzo.



"No dejen que la conferencia de Musk los engañe. No quería que los inversores centraran la atención en finanzas que se deterioran rápidamente", dijo a Reuters en un correo electrónico Jim Chanos, un destacado vendedor de Kynikos Associates LP.



"La razón ácida de Tesla ha caído a un 0,38 y su puntaje z (de Altman) se acerca a 1", dijo Chanos. La razón ácida es una relación contable que mide la liquidez de corto plazo y el método de Altman es una combinación de ratios para estimar la probabilidad de dificultades financieras.



La acción de Tesla ha perdido un 9% en 2018 porque los inversores están preocupados por una investigación federal de un accidente de uno de sus vehículos y por una baja de su calificación de crédito de Moody's Investors Service.



Envalentonados por las complicaciones de producción de la empresa, los vendedores en corto han acumulado posiciones por US$ 2.500 millones, o un 26% más que en el año pasado.



En total, las posiciones cortas llegan a US$ 11.940 millones, las mayores apuestas a la baja de una acción en los mercados de Estados Unidos, según datos de S3 Partners.



[EN BASE A REUTERS]