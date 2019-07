¿Se estabiliza el dólar? Hoy tuvo una mínima suba de 0,09%

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario cotizó hoy en promedio a $ 34,174, apenas 0,09% por encima del promedio de ayer (cuando había subido casi 1% tras cinco caídas consecutivas).



De todas maneras, al comparar la cotización al cierre, hubo una caída de 0,58% respecto a ayer con el dólar interbancario finalizando en $ 34,15.



La moneda estadounidense se negoció hoy entre $ 34,12 y $ 34,26.



Al igual que ayer, el Banco Central (BCU) no intervino (tras hacerlo en los dos días previos) y se negoció un monto abultado para el mercado local a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa): US$ 62,6 millones.



Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó 18 centésimos y cerró en $ 33,42 a la compra y $ 34,92 a la venta.



EN EL MUNDO, EL DÓLAR SE FORTALECE HOY

A nivel global, el dólar trepó hasta máximos de dos meses hoy, luego de que datos que mostraron que la economía de Estados Unidos se desaceleró menos de lo esperado en el segundo trimestre no alteraron las perspectivas de que la Reserva Federal (Fed) recortará las tasas por primera vez en una década la próxima semana.



El avance del dólar se vio respaldado también por la ampliación de los diferenciales de rendimiento entre la deuda estadounidense y la alemana. La brecha se mantiene en máximos de dos meses de 250,5 puntos básicos.



Los inversores se vieron decepcionados por la falta de medidas de política monetaria por parte del Banco Central Europeo el jueves. Su atención se enfocará ahora en la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana, en la que se espera una rebaja de un cuarto de punto porcentual en las tasas de interés.



Hoy se conoció un reporte mejor que lo esperado sobre el Producto Interno Bruto estadounidense en el segundo trimestre, pero los analistas no creen que vaya a cambiar la forma de pensar de la Fed.



El PIB creció a una tasa anualizada del 2,1% en el segundo trimestre, ya que un alza en el gasto del consumidor compensó en parte la disminución de las exportaciones y un menor aumento en los inventarios, lo que podría aliviar la inquietud sobre la salud de la economía.



"No creo que esto cambie mucho el panorama para la Fed la próxima semana. Todavía esperamos una rebaja de 25 puntos básicos en la reunión", dijo Erik Nelson, estratega de monedas de Wells Fargo Securities en Nueva York.



Hacia el final de la jornada, el índice dólar, que compara al billete verde con una canasta de seis destacadas monedas, subió un 0,2%, a 98,009, tras haber tocado su nivel más alto desde fines de mayo. El índice acumuló un alza de 0,9% en la semana, luego de su incremento de cerca de 0,4% en la semana previa.



