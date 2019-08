Se estabilizó el dólar en Uruguay y salen capitales de mercados emergentes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario tuvo una mínima suba de 0,02% y cotizó en promedio a $ 35,148. El mercado se tranquilizó luego que ayer el dólar tuviera la mayor suba diaria en casi 11 meses.



La moneda estadounidense se movió entre $ 34,95 y $ 35,20, el cierre fue a $ 35,20, igual valor que ayer.



En las pizarras del Banco República, la moneda estadounidense finalizó sin cambios hoy a $ 34,45 a la compra y $ 35,95 a la venta.



Esta calma fue luego de las turbulencias generadas ayer por la decisión de China de devaluar su moneda y la réplica de Estados Unidos.



De hecho, hoy el yuan chino se estabilizó frente al dólar.

SALIDA DE CAPITALES ESPECULATIVOS

La escalada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha provocado el retiro de casi US$ 3.000 millones de acciones y bonos de mercados emergentes esta semana, estimó el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por su sigla en inglés).



El aumento de las tensiones llevó a los inversores a sacar un total de US$ 6.800 millones de los mercados en desarrollo desde el jueves, agregó el organismo, incluyendo más de US$ 2.000 millones de acciones chinas.



"La reversión actual parece similar al 'berrinche comercial' de mayo de este año", dijo el IIF.



[CON INFORMACIÓN DE REUTERS]