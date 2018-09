La explicación de la caída de reservas del Banco Central

Entre fin de agosto y el viernes, las reservas internacionales cayeron en US$ 1.247 millones y totalizaban US$ 15.972 millones. La mayor parte de esa baja (US$ 704 millones) corresponde a las reservas propias del Banco Central (BCU) y se explica por la venta de dólares que realizó (para suavizar la suba de la divisa) y la operación de recompra de Letras de Regulación Monetaria (LRM) en pesos (que se pagó en un 99,99% en dólares). Las reservas del BCU eran US$ 6.810 millones al viernes.

Al tiempo que bajaron las reservas, lo hizo en una medida similar el stock de Letras. Entre fin de agosto y ayer el stock de Letras (esto es deuda del BCU) se redujo en el equivalente a US$ 678,3 millones y totalizaba el equivalente a US$ 7.603,3 millones.

El BCU emite Letras para retirar pesos del mercado y que de esa forma no haya presiones al alza de los precios por el lado de la demanda. Si vende reservas (dólares) también es una forma de quitar pesos del mercado, por lo que tendría que reducir su stock de deuda, ya que no necesita emitir tanto.

De las cifras, se desprende que ese proceso se está dando en paralelo: el BCU baja sus reservas, pero también su deuda.

Según lo define el propio Central en su informe de Gestión de Reservas, "el BCU mantiene activos de reserva como un instrumento de apoyo a la política monetaria y cambiaria a efectos de cumplir con la finalidad de estabilidad de precios" y "adicionalmente, un adecuado nivel de reservas permite reducir la probabilidad de crisis debido a shocks externos, mejorando la percepción de riesgo de los inversores sobre la capacidad de pago del país; y por ende contribuyendo a la disminución del riesgo país".

Dólar estable.

El dólar interbancario se negoció ayer en promedio en $ 33,15 (mínima baja de 0,01% frente al viernes) y registra un incremento de 2,51% en lo que va de septiembre y de 15,25% en el año.

La divisa estadounidense osciló ayer entre $ 33,14 y $ 33,16, para cerrar en $ 33,15.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense quedó igual que el viernes, tanto a la compra como a la venta al cerrar en $ 32,45 y en $ 33,85 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar retrocedió 0,99% al finalizar en 4,1252 reales. En igual dirección se movió en Argentina y así finalizó ayer una racha de cinco sesiones consecutivas al alza, al cerrar en 39,53 pesos argentinos (bajó 0,83%).