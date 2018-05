FMI apoya "plenamente" política cambiaria de Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo el lunes que apoya "plenamente" la política cambiaria del Gobierno argentino y que el nivel del tipo de cambio no es condición para un programa de apoyo financiero que solicitó el país en medio de turbulencias en los mercados.

"El FMI no establece condicionalidad para un nivel particular del tipo de cambio como parte de un programa y en este sentido no ha habido discusiones sobre un objetivo específico para el tipo de cambio", dijo un portavoz del organismo.

El Gobierno de Macri dijo el miércoles que busca un acuerdo financiero "stand-by" (SBA, por sus siglas en inglés) de alto acceso del Fondo.

El directorio ejecutivo del FMI se reunirá el viernes para discutir el programa de apoyo financiero que solicitó Argentina en medio de las turbulencias financieras que atraviesa el país austral.

Operadores señalaron a Reuters que el banco central de Argentina realizó en los primeros negocios del lunes una fuerte oferta de 5.000 millones de dólares en el mercado cambiario para defender el valor del peso.