Fondos de inversión presionan al dólar a la baja y “obligan” al Banco Central a comprar

El mercado de cambios sigue con una fuerte presión vendedora de dólares que busca ser absorbida por compras del Banco Central (BCU). Esa presión vendedora viene de algunos fondos del exterior que ingresan con dólares al mercado local, los venden para hacerse de pesos y poder adquirir títulos en moneda nacional -Letras de Regulación Monetaria principalmente- debido a la rentabilidad que ofrecen, dijeron a El País fuentes del mercado cambiario.

La presión vendedora tiende a bajar el precio del dólar y ahí es donde aparece el BCU con compras crecientes de divisas para contrarrestarla.



Ayer el Central intervino por quinta jornada consecutiva y en cada una ha ido incrementado el monto comprado respecto al día previo. El BCU compró ayer US$ 79,3 millones, un nuevo máximo en compras desde el 6 de abril de 2018. En cinco jornadas el BCU ya adquirió US$ 188,8 millones.



Pese a esas fuertes compras, el dólar interbancario bajó ayer por segunda jornada consecutiva, esta vez 0,15%. La cotización promedio fue de $ 37,283 y en ese nivel el billete verde acumula una baja de 0,14% en lo que va del mes.



La divisa estadounidense cotizó entre $ 37,25 y $ 37,30 para cerrar en $ 37,26.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en el día de ayer se realizaron un total de 117 transacciones por US$ 101,5 millones. Las fuentes indicaron que además de los fondos, algunas instituciones aprovechan para vender dólares ante la segura presencia del BCU del lado comprador.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó 4 centésimos ayer y cerró a $ 36,51 a la compra y a $ 38,01 a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó 0,54% y cerró en 4,1662 reales. En el mes el dólar en Brasil lleva un aumento de 3,36%.



En el sentido opuesto, en Argentina, el dólar oficial subió mínimamente, 0,03%, y cerró en 60,0908 pesos argentinos. En el mes la moneda estadounidense lleva un alza de 0,34%. El dólar blue cotizó estable ayer a 75,75/76,75 pesos argentinos.

A nivel global, el dólar subió frente al euro ayer después de que el Banco Central Europeo mantuvo estables las tasas de interés y lanzó una amplia revisión de sus políticas que probablemente harán que su nueva presidenta, Christine Lagarde, redefina el principal objetivo de la entidad y los pasos para lograrlo.



“El BCE dejó sin cambios su política monetaria y sus proyecciones (...) todavía argumenta que la situación general justifica un entorno de tasa de interés negativas”, dijo en una nota Natascha Gewaltig, directora de economía europea en Action Economics.



El euro bajó un 0,32% frente al dólar a US$ 1,1055. (Con información de Reuters)